Фоторамка Baummann 20x30 см C16
Код товара : УТ-00057985
Артикул : 2030-C16
490 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Багет черный с серебристой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП, древесного волокна, с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Ножки нет.