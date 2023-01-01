Рамка для фотографий формата 20х30 см. Фигурный пластиковый багет каштанового цвета с золотистым внутренним кантом. Задник из листа оргалита крепится к рамке с помощью нескольких гибких металлических лепестков, фотография плотно прилегает к стеклу. Стекло минеральное, его толщина 1.5 мм. Имеется небольшая металлическая проушина для подвешивания на стену, ножки у модели этого размера не предусмотрено. Рамку можно разместить как горизонтально, так и вертикально.