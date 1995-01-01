Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 20х30 см. Пластиковый багет шириной 2,5 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. В форматах 10х15, 11,5х15, 13х18, 15х20, 15х23 - также имеется подставка для размещения рамки на горизонтальной поверхности.

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

Это стильные рамки , которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.