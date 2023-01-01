Фоторамка Baummann 15x23 см U8
Код товара : УТ-00053062
Артикул : 1523-U8
420 ₽
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Характеристики
Размер
Размер фотографии
15х23 см
Описание
Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN представлены в широком ассортименте цветов и размеров: от 10х13,5 см до 60х90 см.