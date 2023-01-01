Фоторамка Baummann 15x20 см C17
Код товара : УТ-00057984
Артикул : 1520-C17
360 ₽
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Характеристики
Описание
Рамка для фотографий формата 15х20 см. Багет белый с золотой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП, древесного волокна, с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Есть ножка для установки на стол или полку.