Фоторамка Baummann 13x18 см, C7
Код товара : УТ-00014715
Артикул : 1318-C7
320 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
13х18 см
Описание
Рамка для фотографий формата 13 х 18 см. Пластиковый рельефный багет, цвет белый с серебром. Есть ножка для установки на стол или полку, а также ушко для подвешивания на стену.