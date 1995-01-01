Рамка для фотографий формата 11,5x15 см. Багет черный с серебристой каймой (пластик). Минеральное стекло, задник из ДВП, древесного волокна, с креплением на гвоздь или на леску: рамка может подвешиваться как вертикально, так и горизонтально. Есть ножка для установки на стол или полку.