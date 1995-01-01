Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 10х15см. Пластиковый багет шириной 2,5 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеются петли для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску), а также ножка для настольного расположения. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. В форматах 11,5х15, 13х18, 15х20, 15х23 - также имеется подставка для размещения рамки на горизонтальной поверхности.

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

Это стильные рамки , которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.