Фоторамка Baummann 10x15 см, C7
Код товара : УТ-00014714
Артикул : 1015-C7
260 ₽
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2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10 х 15 см. Пластиковый рельефный багет, бежевый с позолотой. Есть ножка для установки на стол или полку, а также ушко для подвешивания на стену.