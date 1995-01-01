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Фоторамка Baummann 10x10 см U3

Код товара:УТ-00089208
Артикул:1010-U3

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Фоторамка BAUMMANN для фотографий формата 10х10 см. Пластиковый багет шириной 2,2 см. Вставка из минерального стекла, задник из ДВП (древесное волокно). Имеется петля для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску).

Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.

Это стильные рамки , которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой.