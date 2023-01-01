Фоторамка Baummann 10х15 см T5, каштановая
Код товара : УТ-00062316
Артикул : 1015-T5
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Фигурный пластиковый багет каштанового цвета с золотистым внутренним кантом. Задник из листа оргалита крепится к рамке с помощью нескольких гибких металлических лепестков, фотография плотно прилегает к стеклу. Ножка также выполнена из оргалита, стекло минеральное, его толщина 1.5 мм. Благодаря наличию ножки рамку можно поставить на стол или книжную полку, имеется и небольшая металлическая проушина для подвешивания на стену. Рамку можно разместить как горизонтально, так и вертикально.