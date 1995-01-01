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Фоторамка Baummann 10х10 см C2

  • 10х10 см C2
  • 10х10 см C2
  • 10х10 см C2
  • 10х10 см C2
  • 10х10 см C2
Код товара:УТ-00044557
Артикул:1010-C2

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для 1 фотографии формата 10х10 см. Серебристый с золотом рельефный багет с имитацией старения выполнен из легкого пластика. Ножка отсутствует, в комплекте металлический крепеж для крепления на стену. В комплект входит минеральное стекло. Рамка подходит для монтажа холстов и других материалов на подрамнике: для этого стекло вынимается, а холст вклеивается по периметру или крепится с помощью мебельного степлера.

Фоторамки BAUMMANN – это стильные рамки из пластика со стеклом, которые характеризуются высоким качеством и доступной ценой. Фоторамки BAUMMANN обладают широким диапазоном форматов: от 10х13,5 см до 60х90 см.