Беспроводные наушники Baseus Bowie E18, TWS, черные
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Характеристики
Описание
Компактные беспроводные наушники с Bluetooth 5.3, которые обеспечивают качественный звук в диапазоне 20Hz-20kHz. Зарядка по USB-C, что является универсальным и современным типом разъема для подключения и зарядки наушников. Высокое качество звонков:Алгоритм шумоподавления Al и интеллектуальная система ENC обеспечивают высокое качество телефонных звонков за счет значительного снижения фонового шума.
Время работы превосходит привычные стандарты
Общее время работы наушников составляет до 25 часов, а благодаря технологии быстрой зарядки Baseus вы можете слушать музыку в течение 2 часов, зарядив их всего 10 минут.
Безупречная передача звука без потерь
Благодаря микродиафрагме и совершенной конструкции акустической камеры, Baseus Bowie E18 воспроизводят звук без потерь с ровной и гладкой частотной характеристикой для музыки всех жанров.
Удобная посадка
Наушники идеально располагаются в ушной раковине и создают оптимальное давление во время ношения.
Кристально чистые звонки
Алгоритм шумоподавления и интеллектуальная система ENC обеспечивают высокое качество телефонных разговоров за счет значительного снижения фонового шума.
Стабильное подключение
Bluetooth 5.3 обеспечивает низкую задержку передачи данных, быстрый отклик и более стабильное соединение для игр, прослушивания музыки и воспроизведения видео.
Характеристики:
- Версия Bluetooth: 5.3
- Диапазон воспроизводимых частот: От 20 до 20000 Гц
- Радиус беспроводной связи: 10 м
- Емкость аккумулятора кейса: 300 мА*ч
- Емкость аккумулятора наушников: 40 мА*ч
- Вес: 59 г
- Разъём для зарядки: USB Type-C