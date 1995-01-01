Компактные беспроводные наушники с Bluetooth 5.3, которые обеспечивают качественный звук в диапазоне 20Hz-20kHz. Зарядка по USB-C, что является универсальным и современным типом разъема для подключения и зарядки наушников. Высокое качество звонков:Алгоритм шумоподавления Al и интеллектуальная система ENC обеспечивают высокое качество телефонных звонков за счет значительного снижения фонового шума.

Время работы превосходит привычные стандарты

Общее время работы наушников составляет до 25 часов, а благодаря технологии быстрой зарядки Baseus вы можете слушать музыку в течение 2 часов, зарядив их всего 10 минут.

Безупречная передача звука без потерь

Благодаря микродиафрагме и совершенной конструкции акустической камеры, Baseus Bowie E18 воспроизводят звук без потерь с ровной и гладкой частотной характеристикой для музыки всех жанров.

Удобная посадка

Наушники идеально располагаются в ушной раковине и создают оптимальное давление во время ношения.

Кристально чистые звонки

Алгоритм шумоподавления и интеллектуальная система ENC обеспечивают высокое качество телефонных разговоров за счет значительного снижения фонового шума.

Стабильное подключение

Bluetooth 5.3 обеспечивает низкую задержку передачи данных, быстрый отклик и более стабильное соединение для игр, прослушивания музыки и воспроизведения видео.

Характеристики: