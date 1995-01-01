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Беспроводные наушники Baseus Bowie E17, TWS, черные

  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
  • Bowie E17, TWS, черные
Код товара:УТ-00084888
Артикул:BAS-A00072200113Z1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактные беспроводные наушники с Bluetooth 5.3, которые обеспечивают качественный звук в диапазоне 20Hz-20kHz. Зарядка по USB-C, что является универсальным и современным типом разъема для подключения и зарядки наушников. Благодаря микрофонам с AI-усиленным ENC, снижается фоновый шум и обеспечивается четкое качество звонков.

Целый день на одном заряде

Один заряд обеспечивает до 6 часов звучания наушников, а зарядный кейс продлевает время воспроизведения до 25 часов. Быстрая 10-минутная зарядка дает до 2 часов звучания.

Идеальны для вашего стиля

Миниатюрные наушники в компактном кейсе легко помещаются в карман. В комплекте предусмотрен шнурок для крепления к сумке или поясу.

Потрясающие басы

12 мм увеличенный композитный драйвер из полиуретана обеспечивает мощное и детализированное звучание басов, сохраняя при этом чистоту и точность других частот.

Быстрее, сильнее, эффективнее

Соединение Bluetooth 5.3 обеспечивает более быструю и надежную связь, увеличенный радиус действия, улучшенную энергоэффективность и высокое качество звука.

Комфортная и надежная посадка

Благодаря эргономичной форме и легкому весу, беспроводные наушники Baseus Bowie E17 удобно сидят в ушах, обеспечивая комфорт при длительном использовании.

Характеристики:

  • Версия Bluetooth: 5.3
  • Диапазон воспроизводимых частот: От 20 до 20000 Гц
  • Радиус беспроводной связи: 10 м
  • Емкость аккумулятора кейса: 430 мА*ч
  • Емкость аккумулятора наушников: 35 мА*ч
  • Вес: 37 г
  • Тип конструкции: Внутриканальные
  • Разъём для зарядки: USB Type-C