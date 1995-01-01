Беспроводные наушники Baseus Bowie E17, TWS, черные
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Характеристики
Описание
Компактные беспроводные наушники с Bluetooth 5.3, которые обеспечивают качественный звук в диапазоне 20Hz-20kHz. Зарядка по USB-C, что является универсальным и современным типом разъема для подключения и зарядки наушников. Благодаря микрофонам с AI-усиленным ENC, снижается фоновый шум и обеспечивается четкое качество звонков.
Целый день на одном заряде
Один заряд обеспечивает до 6 часов звучания наушников, а зарядный кейс продлевает время воспроизведения до 25 часов. Быстрая 10-минутная зарядка дает до 2 часов звучания.
Идеальны для вашего стиля
Миниатюрные наушники в компактном кейсе легко помещаются в карман. В комплекте предусмотрен шнурок для крепления к сумке или поясу.
Потрясающие басы
12 мм увеличенный композитный драйвер из полиуретана обеспечивает мощное и детализированное звучание басов, сохраняя при этом чистоту и точность других частот.
Быстрее, сильнее, эффективнее
Соединение Bluetooth 5.3 обеспечивает более быструю и надежную связь, увеличенный радиус действия, улучшенную энергоэффективность и высокое качество звука.
Комфортная и надежная посадка
Благодаря эргономичной форме и легкому весу, беспроводные наушники Baseus Bowie E17 удобно сидят в ушах, обеспечивая комфорт при длительном использовании.
Характеристики:
- Версия Bluetooth: 5.3
- Диапазон воспроизводимых частот: От 20 до 20000 Гц
- Радиус беспроводной связи: 10 м
- Емкость аккумулятора кейса: 430 мА*ч
- Емкость аккумулятора наушников: 35 мА*ч
- Вес: 37 г
- Тип конструкции: Внутриканальные
- Разъём для зарядки: USB Type-C