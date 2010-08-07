Описание

AVMATRIX VS0605U – шестиканальный универсальный видеомикшер «все в одном», позволяет вести прямую трансляцию через порт USB в соответствии с UVC и UAC, комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Поддерживает дистанционное управление PTZ камерами.

USB выход для потокового воспроизведения

Видеомикшер PVS0615U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

Многооконный мониторинг

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Хромакей и люмакей

Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.

Мультиформатность и масштабирование

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Эффекты перехода

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически. Для перехода AUTO доступно на выбор 3 скорости.

PIP («картинка в картинке») и POP («картинка вне картинки»)

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Встроенный аудиомикшер

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов. Управлять 3 стереоканалами по отдельности можно с помощью фейдеров и соответствующих кнопок.

Запись на SD-карту

Теперь нет необходимости во внешнем рекордере, поскольку видеомикшер имеет встроенный SD-слот для записи сигнала PGM. С помощью этого видеомикшера можно легко записать событие с высоким качеством (до 1080p 60 Гц).

USB медиаплеер

Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.

Управление PTZ-камерой

Видеомикшер оснащен PTZ-контроллером. Вы можете поворачивать (pan), наклонять (tilt), масштабировать (zoom) две камеры по отдельности с помощью джойстика и кнопок через порт RS422/ RS485. Настройка адреса камер и выбор протоколов VISCA и Pelco D/P происходит через меню.

Широкая сфера применения

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Характеристики: