Видеомикшер AvMatrix VS0605U, стационарный, 6CH, SDI, PTZ, USB
Код товара : УТ-00073394
Артикул : 29709
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
AVMATRIX VS0605U – шестиканальный универсальный видеомикшер «все в одном», позволяет вести прямую трансляцию через порт USB в соответствии с UVC и UAC, комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Поддерживает дистанционное управление PTZ камерами.
USB выход для потокового воспроизведения
Видеомикшер PVS0615U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.
Многооконный мониторинг
Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.
Хромакей и люмакей
Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.
Мультиформатность и масштабирование
6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.
Эффекты перехода
Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически. Для перехода AUTO доступно на выбор 3 скорости.
PIP («картинка в картинке») и POP («картинка вне картинки»)
Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.
Встроенный аудиомикшер
Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов. Управлять 3 стереоканалами по отдельности можно с помощью фейдеров и соответствующих кнопок.
Запись на SD-карту
Теперь нет необходимости во внешнем рекордере, поскольку видеомикшер имеет встроенный SD-слот для записи сигнала PGM. С помощью этого видеомикшера можно легко записать событие с высоким качеством (до 1080p 60 Гц).
USB медиаплеер
Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.
Управление PTZ-камерой
Видеомикшер оснащен PTZ-контроллером. Вы можете поворачивать (pan), наклонять (tilt), масштабировать (zoom) две камеры по отдельности с помощью джойстика и кнопок через порт RS422/ RS485. Настройка адреса камер и выбор протоколов VISCA и Pelco D/P происходит через меню.
Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.
Характеристики:
- 6 входных каналов: 4xSDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы плееров
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
- Переходы T-Bar/ AUTO/ CUT и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Luma Key/ Chroma Key для виртуальной студии
- Запись видео PGM на SD карту, разрешение до 1080p60
- Порт сигнализации (Tally) для камерных систем
- 2xSDI и 1xHDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход, 1×USB type-C выход, 1xSDI и 1xHDMI Multiview выходы
- Дистанционное управление камерами PTZ: протоколы Visca и Pelco
- Размеры и позиция окон PIP/ POP настраиваются
- Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
- Мультиформатные входы с авто детектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата