Описание

AVMATRIX VS0601U – шестиканальный мультиформатный видеомикшер SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Устройство поддерживает потоковую трансляцию выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д.

USB выход для потокового воспроизведения

Видеомикшер VS0601U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

Мультиформатность и масштабирование

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Многооконный мониторинг

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Режим PIP (картинка в картинке)

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Эффекты перехода

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.

Встроенный аудиомикшер

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Легкая транспортировка

При общем весе 1,7 кг, включая принадлежности из комплекта поставки и сумку, видеомикшер невероятно портативен и подходит для различных сфер применения.

Широкая сфера применения

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Супер компактный дизайн

Благодаря продуманному металлическому корпусу и весу всего 1,2кг видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.

Особенности:

6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI

1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выходы

1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW

Мультиформатные входы с авто детектированием сигнала и выходы PGM с назначением формата

T-Bar/ AUTO/ CUT переходы

MIX/ FADE/ WIPE эффекты

Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна

Аудио в режиме микширования и режиме следования

Контакты GPIO для подключения сигналов Tally

Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC

Характеристики:

Модель видеомикшера: AVMATRIX VS0601U

Функции

Переходы: T-Bar/AUTO/ CUT

T-Bar/AUTO/ CUT Эффекты: Wipe/Mix/Fade/FTB

Wipe/Mix/Fade/FTB Прямая трансляция: USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC

USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC Режимы: PiP/Multiview

PiP/Multiview Аудио режимы: режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV

Входы

Видео входы: SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI type-A(100Ω)×2

SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI type-A(100Ω)×2 Аналоговые аудио входы: RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1

Выходы

PGM выходы: HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×1

HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×1 PGM потоковый выход: USB3.0 type-C×1

USB3.0 type-C×1 AUX выход: (PGM/PVW) HD/3G-SDI(75Ω)×1

HD/3G-SDI(75Ω)×1 Multiview выход: 3G-SDI(75Ω)×1, HDMI type-A(100Ω)×1

3G-SDI(75Ω)×1, HDMI type-A(100Ω)×1 Аналоговые аудио выходы: RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1

Передача данных

LAN: RJ45×1, Синхронизация локального времени

RJ45×1, Синхронизация локального времени Tally: DB-15×1