Видеомикшер AvMatrix VS0601U, компактный, 6CH, SDI, USB
Код товара : УТ-00073393
Артикул : 29712
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
AVMATRIX VS0601U – шестиканальный мультиформатный видеомикшер SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Устройство поддерживает потоковую трансляцию выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д.
USB выход для потокового воспроизведения
Видеомикшер VS0601U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.
Мультиформатность и масштабирование
6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.
Многооконный мониторинг
Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.
Режим PIP (картинка в картинке)
Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.
Эффекты перехода
Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.
Встроенный аудиомикшер
Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.
Легкая транспортировка
При общем весе 1,7 кг, включая принадлежности из комплекта поставки и сумку, видеомикшер невероятно портативен и подходит для различных сфер применения.
Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.
Супер компактный дизайн
Благодаря продуманному металлическому корпусу и весу всего 1,2кг видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.
Особенности:
- 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
- 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выходы
- 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
- Мультиформатные входы с авто детектированием сигнала и выходы PGM с назначением формата
- T-Bar/ AUTO/ CUT переходы
- MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
- Аудио в режиме микширования и режиме следования
- Контакты GPIO для подключения сигналов Tally
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
Характеристики:
- Модель видеомикшера: AVMATRIX VS0601U
- Переходы: T-Bar/AUTO/ CUT
- Эффекты: Wipe/Mix/Fade/FTB
- Прямая трансляция: USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC
- Режимы: PiP/Multiview
- Аудио режимы: режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV
Входы
- Видео входы: SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI type-A(100Ω)×2
- Аналоговые аудио входы: RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1
- PGM выходы: HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×1
- PGM потоковый выход: USB3.0 type-C×1
- AUX выход: (PGM/PVW) HD/3G-SDI(75Ω)×1
- Multiview выход: 3G-SDI(75Ω)×1, HDMI type-A(100Ω)×1
- Аналоговые аудио выходы: RCA(L/R)×1, 3.5мм стерео аудио×1
- LAN: RJ45×1, Синхронизация локального времени
- Tally: DB-15×1
- Питание: DC12В, 1.2А, 15Вт
- Температура хранения: -30℃~70℃
- Рабочая температура: -20℃~60℃
- Размеры (ДхШхГ): 249.2×172.3×55 мм
- Вес: 1.2 кг
- PGM выходной формат: 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24, 1080i 60/59.94/50
- Multiview выходной формат: 1080p 60
- SDI cоответствие стандартам: SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M
- USB интерфейс: Совместим с USB3.0 и USB2.0, до 1080p 60
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080psF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976
- 1080i 50/59.94/60
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 576i 50, 576p 50
Комплектация:
- Видеомикшер VS0601U
- Блок питания (12V 2A)
- USB кабель (тип A-C)