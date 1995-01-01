Плата видеозахвата AvMatrix VC42, 4CH, HDMI, PCIE
Код товара : УТ-00073427
Артикул : 29983
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Четырехканальная плата видеозахвата HDMI PCIE поддерживает четыре HDMI-входа и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC42 может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.
4-канальный 3G-SDI одновременный ввод и захват
Поддержка 4 каналов ввода сигнала SDI, подключенных к 4 устройствам c интерфейсом SDI, таких как игровые консоли, камеры, коммутаторы и т.д., Также, несколько плат захвата PCIE могут быть установлены на одном ПК, обеспечена поддержка нескольких устройств, работающих одновременно, для одновременной прямой трансляции на нескольких платформах.
Запись с качеством Full HD 1080p60
Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.
Портретный и альбомный режим
Поддерживает портретный и альбомный режимы, его можно настраивать в настройках для гибкого применения в различных сценариях.
Полная совместимость
Совместимость с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через сеть.
Широкая пропускная способность и сверхнизкая задержка
Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью передачи 2,5 ГБ, устройство обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.
24 Часа Непрерывной Работы
Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.
Различные области применения
Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах и задачах, таких как церковные трансляции, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.
Основные характеристики:
- 4-канала HDMI с одновременным вводом и захватом
- Каждый канал обеспечивает ввод и захват видео с разрешением до 1080p60, скорость передачи данных до 200 Мбит/с
- Поддержка несжатого видео YUV2
- PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с
- Поддержка горизонтального и вертикального захвата экрана в реальном времени
- Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше
- Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени
- Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы
- Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE
- Интерфейс хоста: PCIE 2.0x4 2.5GB/s transfer bandwidth
- Интерфейсы видео: 4×HDMI1.4 inputs
- Входные форматы HDMI: Up to 1080p60 each channel
- 1920×1200, 1920×1080, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1080×1920, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480 60fps
- 1920×1080, 1280×720, 1080×1920 59.94fps
- 1920×1080, 1280×720 50fps
- 1920×1080, 1280×720, 1080×1920, 800×600, 720×576, 720×480 30fps
- 1920×1080, 1280×720, 1080×1920 25fps
- Цветовое пространство: YUY2, без компрессии
- Захват аудио: 4×HDMI внедренный аудио
- Кодек аудио: 16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps
- Другие возможности: Поддержка аппаратного деинтерлейсинга для 1080i, алгоритм 3D-шумоподавления
- Поддержка устройств: Поддержка XBOX, PS4, SWITCH, Video player, TV box и media box, и пр.
- Поддержка ОС: Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше
- Совместимость с ПО: OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software
- Поддержка API-интерфейсов: Windows(DirectShow, DirectSound/WASAPI) Linux(V4L2, ALSA)
- Потребляемая мощность: ≤2.0 Вт
- Рабочая температура: 0℃~60℃
- Температура хранения: -20℃~70℃
- Относительная влажность: 5%~90% без конденсата
- Размеры: 120.1 х 88.4 х 21.6 мм
- Вес: 150 г
- Вес с упаковкой: 195 г