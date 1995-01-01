Описание

Четырехканальная плата видеозахвата PCIE поддерживает четыре SDI-входа и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC41 может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.

4-канальный 3G-SDI одновременный ввод и захват

Поддержка 4 каналов ввода сигнала SDI, подключенных к 4 устройствам c интерфейсом SDI, таких как игровые консоли, камеры, коммутаторы и т.д., Также, несколько плат захвата PCIE могут быть установлены на одном ПК, обеспечена поддержка нескольких устройств, работающих одновременно, для одновременной прямой трансляции на нескольких платформах.

Запись с качеством Full HD 1080p60

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Портретный и альбомный режим

Поддерживает портретный и альбомный режимы, его можно настраивать в настройках для гибкого применения в различных сценариях.

Полная совместимость

Совместимость с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать кплату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через сеть.

Широкая пропускная способность и сверхнизкая задержка

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью передачи 2,5 ГБ, устройство обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 часа непрерывной работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, таких как церковь, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики:

4-канала 3G-SDI с одновременным вводом и захватом

Ввод и захват видео с разрешением до 1080p60, скорость передачи данных до 200 Мбит/с

Поддержка несжатого видео YUV2

PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с

Поддержка горизонтального и вертикального захвата экрана в реальном времени

Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени

Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы

Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи

Характеристики:

Модель: AVMATRIX VC41 4CH 3G-SDI PCIE

Интерфейсы

Интерфейс хоста: PCIE2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth

PCIE2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth Интерфейсы видео: 4×SD/HD/3G-SDI inputs

Форматы

Входные форматы SDI:

Support up to 1080p60 Support HD/3Ga/3Gb/3Gb-DL/3Gb-DS standard Support YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 color sampling Note: 3Gb-DS can only capture the first stream

Форматы захвата:

1920×1200, 1920×1080, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1080×1920, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480 60fps 1920×1080, 1280×720, 1080×1920 59.94fps 1920×1080, 1280×720 50fps 1920×1080, 1280×720, 1080×1920, 800×600, 720×576, 720×480 30fps 1920×1080, 1280×720, 1080×1920 25fps

Цветовое пространство: YUY2, без компрессии

YUY2, без компрессии Захват аудио: 4×SDI внедренный аудио

4×SDI внедренный аудио Кодек аудио: 16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps

16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps Другие возможности: Поддержка аппаратного деинтерлейсинга для 1080i, алгоритм 3D-шумоподавления

Совместимость

Поддержка устройств: Поддержка камер, камкордеров, видеомикшеров и других видеоустройств

Поддержка камер, камкордеров, видеомикшеров и других видеоустройств Поддержка ОС: Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше Совместимость с ПО: OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software

OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software Поддержка API-интерфейсов: Windows (DirectShow, DirectSound/WASAPI) Linux(V4L2, ALSA)

Прочие параметры