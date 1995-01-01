Плата видеозахвата AvMatrix VC12-4K, HDMI, PCIE
Код товара : УТ-00073421
Артикул : 29982
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Описание
Плата видеозахвата AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE поддерживает входы 4K HDMI и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 4K60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC12-4K может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.
Захват сигнала HDMI 2.0
Поддержка 1 входного канала с проходным выходом HDMI 2.0 и функцией захвата, несколько плат PCIE могут быть установлены на одном ПК для одновременной работы и обеспечения одновременной потоковой передачи в реальном времени на нескольких платформах.
Встроенный проходной выход HDMI
Плата PCIE имеет встроенный HDMI проходной выход. Поддерживает функцию loop-out, которая может передавать изображение непосредственно на другой дисплей. Это позволяет пользователям играть в игры и одновременно осуществлять прямую трансляцию и запись данных.
Запись в формате 4K UHD
Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 4K 60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.
Полная совместимость
Совместима с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через интернет.
Широкополосная со cверхнизкой pадержкой
Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, она обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.
24 часа непрерывной работы
Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.
Различные области применения
Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах для выполнения различных задач, таких как трансляция в церкови, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.
Основные характеристики:
- Проходной выход HDMI 2.0
- Захват входного сигнала до 4K60 со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с.
- Поддержка несжатого видео YUV2 PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с
- Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше
- Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени
- Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы
- Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE
- Интерфейс хоста: PCIE2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth
- Интерфейсы видео: 1×HDMI2.0 input, 1×HDMI2.0 loopout
- Входные форматы HDMI: Up to 4K60hz, 1440p144hz, 1080p240hz
- 4096×2160, 3840×2160, 3440×1440 , 2560×2048,
- 2560×1920, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1200,
- 1920×1080, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024,
- 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600,
- 720×576, 720×480 60fps
- 4096×2160 , 3840×2160, 2560×1440,
- 1920×1080, 1280×720 50fps
- 4096×2160, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080,
- 1280×720, 800×600, 720×576, 720×480 30fps
- 4096×2160 , 3840×2160, 2560×1440,
- 1920×1080, 1280×720 25fps
- 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 144fps 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 120fps
- 1920x1080, 1280x720 240fps
- 1920x1080, 1280x720 59.49fps
- Цветовое пространство: YUY2, без компрессии
- Захват аудио: 1×HDMI внедренный аудио
- Кодек аудио: 16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps
- Другие возможности: Поддержка аппаратного деинтерлейсинга для 1080i, алгоритм 3D-шумоподавления
- Поддержка устройств: поддерживает XBOX, PS4, SWITCH, Video player, TV box и media box, и пр.
- Поддержка ОС: Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше
- Совместимость с программным обеспечением: OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software
- Поддержка API-интерфейсов: Windows(DirectShow, DirectSound/WASAPI), Linux(V4L2, ALSA)
- Потребляемая мощность: ≤2.0 Вт
- Рабочая температура: 0℃~60℃
- Температура хранения: -20℃~70℃
- Относительная влажность: 5%~90% без конденсата
- Размеры: 120.1×95.7×21.6 мм
- Вес: 100 г
- Вес с упаковкой: 145 г