Описание

Плата видеозахвата AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE поддерживает входы 4K HDMI и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 4K60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC12-4K может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.

Захват сигнала HDMI 2.0

Поддержка 1 входного канала с проходным выходом HDMI 2.0 и функцией захвата, несколько плат PCIE могут быть установлены на одном ПК для одновременной работы и обеспечения одновременной потоковой передачи в реальном времени на нескольких платформах.

Встроенный проходной выход HDMI

Плата PCIE имеет встроенный HDMI проходной выход. Поддерживает функцию loop-out, которая может передавать изображение непосредственно на другой дисплей. Это позволяет пользователям играть в игры и одновременно осуществлять прямую трансляцию и запись данных.

Запись в формате 4K UHD

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 4K 60 со скоростью передачи до 800 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2 без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Полная совместимость

Совместима с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через интернет.

Широкополосная со cверхнизкой pадержкой

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, она обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 часа непрерывной работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах для выполнения различных задач, таких как трансляция в церкови, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики:

Проходной выход HDMI 2.0

Захват входного сигнала до 4K60 со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с.

Поддержка несжатого видео YUV2 PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с

Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени

Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы

Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи

Характеристики:

Модель: AVMATRIX VC12-4K HDMI PCIE

Интерфейсы

Интерфейс хоста: PCIE2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth

PCIE2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth Интерфейсы видео: 1×HDMI2.0 input, 1×HDMI2.0 loopout

Форматы

Входные форматы HDMI: Up to 4K60hz, 1440p144hz, 1080p240hz

Форматы захвата:

4096×2160, 3840×2160, 3440×1440 , 2560×2048, 2560×1920, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1200, 1920×1080, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480 60fps 4096×2160 , 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720 50fps 4096×2160, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 720×576, 720×480 30fps 4096×2160 , 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720 25fps 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 144fps 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 120fps 1920x1080, 1280x720 240fps 1920x1080, 1280x720 59.49fps

Цветовое пространство: YUY2, без компрессии

YUY2, без компрессии Захват аудио: 1×HDMI внедренный аудио

1×HDMI внедренный аудио Кодек аудио: 16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps

16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps Другие возможности: Поддержка аппаратного деинтерлейсинга для 1080i, алгоритм 3D-шумоподавления

Совместимость

Поддержка устройств: поддерживает XBOX, PS4, SWITCH, Video player, TV box и media box, и пр.

поддерживает XBOX, PS4, SWITCH, Video player, TV box и media box, и пр. Поддержка ОС: Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше Совместимость с программным обеспечением: OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software

OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, Any other DirectShow/V4L2/AVCaptureSession encoding/streaming software Поддержка API-интерфейсов: Windows(DirectShow, DirectSound/WASAPI), Linux(V4L2, ALSA)

Прочие параметры