Устройство видеозахвата AvMatrix UC2218-4K, HDMI, USB
Код товара : УТ-00073444
Артикул : 30433
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
UC2218-4K – устройство plug-and-play вещательного класса для захвата двойного сигнала HDMI через USB3.1. Gen1, может служить для захвата графики, проведения прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК и т.д.
Устройство видеозахвата поддерживает 4K 60Гц и двойной сигнал HDMI 1080P 60 Гц. Он может захватывать два HDMI потока одновременно с помощью программного обеспечения, в режиме разделения экрана, для PiP, PoP или для переключения между двумя источниками HDMI прямого эфира.
Устройство совместимо с Windows, Linux и macOS, поддерживает различные приложения, такие как OBS, Vmix, PotPlayer, ZOOM, Teams, Twitch и т. д. UC2218-4K — идеальный выбор для таких ситуаций, как прямой эфир, трансляция, v-log, дистанционное обучение, конференция и т. д.
Основные особенности:
- Входы: 4K HDMI, HDMI, микрофонный/линейный вход
- Выходы: 4K HDMI проходной, USB 3.1 Gen 1 (USB3.0), аудиовыход
- Автоматическое определение входного сигнала, до 4K 60 Гц
- Захват двух видео и аудио HDMI одновременно
- Захват несжатого видео и аудио в соответствии с UVC и UAC
- Plug-and-Play, без драйверов и питания
- Совместимость с Windows, Linux, macOS
- Совместимость с OBS, ZOOM, Teams, Twitch, Vmix и т. д.