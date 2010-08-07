Устройство видеозахвата AvMatrix UC2018, SDI/HDMI, USB
Код товара : УТ-00073443
Артикул : 29714
23 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
AVMATRIX UC2018 – устройство захвата сигнала HDMI или SDI с трансляцией через USB 3.0 (USB 3.1). Поддерживает разрешение до 1920x1080p60, автоматически определяет формат входящего видео и передает его через USB со скоростью до 350 МБ/с. Поддерживает захват видео UVC, а также вывод видео YUV. Питание от шины USB, можете подключить несколько устройств к одному компьютеру.
Основные характеристики:
- SDI/ HDMI вход, аудио вход, USB3.0 (USB 3.1 Gen1) выход
- Автоматическое детектирование входного сигнала, с разрешением до 1080p60
- Захват несжатого видео и аудио в соответствии с протоколами UVC и UAC
- Plug-and-Play, не требуется драйверов и питания
- Совместимо с ОС Windows, Linux, Mac OS
- Совместимо с ПО OBS, ZOOM, Teams, Twitch, и т.д.
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX UC2018
Интерфейсы
- Входы: 1×HDMI 1.4a, 1×SD/HD/3G-SDI 1×3.5 mm stereo audio (вход)
- Выходы: 1×USB3.0 Type C (USB3.1 Gen1,до 200MB/с)
Форматы
Форматы видео входа HDMI:
- 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080i50/59.94/60
- 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 576p50/576i50
- 480i59.94/60
- 480p59.94/60
Формат видео входа SDI:
- 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080PsF30/29.97/25/24/23.98
- 1080i50/59.94/60
- 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 625i50/525i59.94
Формат видео выхода USB:
- 1920×1080,1680×1050,1440×900,1368×768, 1280×1024,
- 1280×960,1280×800,1280×720,
- 1024×768,1024×576,960×540,856×480,800×600,
- 768×576,720×576,720×480,640×480,640×360
- Захват видео & аудио: UVC (USB video class) стандарт, UAC (USB audio class) стандарт
- Кодек аудио: 2 канала, 16 бит PCM, 48 кГц, 1536 kbps
- Цветовое пространство: YUY2
Совместимость
- Совместимые ОС: Windows 7/8/10, Linux (Kernel v.2.6.38 и выше), macOS (10.8 и выше)
- Совместимые приложения: OBS studio, Skype, Zoom, Team, Google Meet, Youtube Live, QuickTime Player, Face Time, Wirecast, CAMTASIA, Ecamm.live, Twitch.tv и т.д.
- Совместимые SDK: DirectShow, DirectSound (Windows)
- Цветовое пространство: YUY2
Прочие параметры
- Питание: от USB
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Размер: 92 x 58 x 19 мм
- Вес: 205 г
- Вес с упаковкой: 300 г
Комплектация:
- Устройство видеозахвата UC2018
- USB кабель
Видео
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