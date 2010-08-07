Устройство видеозахвата AvMatrix UC2018, SDI/HDMI, USB

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073443 Артикул : 29714

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AVMATRIX UC2018 – устройство захвата сигнала HDMI или SDI с трансляцией через USB 3.0 (USB 3.1). Поддерживает разрешение до 1920x1080p60, автоматически определяет формат входящего видео и передает его через USB со скоростью до 350 МБ/с. Поддерживает захват видео UVC, а также вывод видео YUV. Питание от шины USB, можете подключить несколько устройств к одному компьютеру. Задать вопрос 23 700 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание AVMATRIX UC2018 – устройство захвата сигнала HDMI или SDI с трансляцией через USB 3.0 (USB 3.1). Поддерживает разрешение до 1920x1080p60, автоматически определяет формат входящего видео и передает его через USB со скоростью до 350 МБ/с. Поддерживает захват видео UVC, а также вывод видео YUV. Питание от шины USB, можете подключить несколько устройств к одному компьютеру. Основные характеристики: SDI/ HDMI вход, аудио вход, USB3.0 (USB 3.1 Gen1) выход

Автоматическое детектирование входного сигнала, с разрешением до 1080p60

Захват несжатого видео и аудио в соответствии с протоколами UVC и UAC

Plug-and-Play, не требуется драйверов и питания

Совместимо с ОС Windows, Linux, Mac OS

Совместимо с ПО OBS, ZOOM, Teams, Twitch, и т.д. Характеристики: Модель: AVMATRIX UC2018 Интерфейсы Входы: 1×HDMI 1.4a, 1×SD/HD/3G-SDI 1×3.5 mm stereo audio (вход)

1×HDMI 1.4a, 1×SD/HD/3G-SDI 1×3.5 mm stereo audio (вход) Выходы: 1×USB3.0 Type C (USB3.1 Gen1,до 200MB/с) Форматы Форматы видео входа HDMI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i50/59.94/60 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576p50/576i50 480i59.94/60 480p59.94/60 Формат видео входа SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF30/29.97/25/24/23.98 1080i50/59.94/60 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i50/525i59.94 Формат видео выхода USB: 1920×1080,1680×1050,1440×900,1368×768, 1280×1024, 1280×960,1280×800,1280×720, 1024×768,1024×576,960×540,856×480,800×600, 768×576,720×576,720×480,640×480,640×360 Захват видео & аудио: UVC (USB video class) стандарт, UAC (USB audio class) стандарт

UVC (USB video class) стандарт, UAC (USB audio class) стандарт Кодек аудио: 2 канала, 16 бит PCM, 48 кГц, 1536 kbps

2 канала, 16 бит PCM, 48 кГц, 1536 kbps Цветовое пространство: YUY2 Совместимость Совместимые ОС: Windows 7/8/10, Linux (Kernel v.2.6.38 и выше), macOS (10.8 и выше)

Windows 7/8/10, Linux (Kernel v.2.6.38 и выше), macOS (10.8 и выше) Совместимые приложения: OBS studio, Skype, Zoom, Team, Google Meet, Youtube Live, QuickTime Player, Face Time, Wirecast, CAMTASIA, Ecamm.live, Twitch.tv и т.д.

OBS studio, Skype, Zoom, Team, Google Meet, Youtube Live, QuickTime Player, Face Time, Wirecast, CAMTASIA, Ecamm.live, Twitch.tv и т.д. Совместимые SDK: DirectShow, DirectSound (Windows)

DirectShow, DirectSound (Windows) Цветовое пространство: YUY2 Прочие параметры Питание: от USB

от USB Рабочая температура: -20~60°С

-20~60°С Температура хранения: -30~70°С

-30~70°С Размер: 92 x 58 x 19 мм

92 x 58 x 19 мм Вес: 205 г

205 г Вес с упаковкой: 300 г Комплектация: Устройство видеозахвата UC2018

USB кабель

Видео

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