Устройство видеозахвата AvMatrix UC1218, HDMI, USB
Код товара : УТ-00073441
Артикул : 29991
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Профессиональное и простое в использовании устройство для захвата HDMI сигнала через USB3.1 Gen1 - для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук или ПК. Поддерживается разрешение видео до 1080p 60 Гц. Устройство plug and play совместимо с различными системами, включая Windows, Linux, OS X и т.д., а также совместимо с UVC и UAC. UC1218 - лучший выбор для таких приложений, как прямая трансляция, потоковое вещание и профессиональные AV-процессы, включая подкастинг, веб-конференции, производство видео.
Основные особенности:
- Plug-and-Play, не требуется драйверов и питания
- Вход HDMI и выход USB 3.1 Gen1(USB3.0)
- Автоматическое определение входного видеосигнала, с разрешением до 1080p60
- Скорость передачи данных в несжатом виде до 200 Мбит/с через USB 3.1 Gen1
- Соответствует требованиям стандарта UVC при захвате видео и видеовыход YUY2
- Соответствует стандарту захвата аудио UAC из встроенного аудио HDMI или линейного входа
- Совместимо с ОС Windows, Linux, Mac OS
- Совместимо с ПО OBS, ZOOM, Teams, Twitch и пр.
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX UC1218 HDMI USB
- Входные интерфейсы: 1×HDMI 1.4a, 1×3.5 мм стерео аудио (line in)
- Выходной интерфейс:1×USB3.0 Type C(USB 3.1 Gen1, up to 200MB/s)
- 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080i50/59.94/60
- 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 576p50/ 576i50
- 480i59.94/60, 480p59.94/60
- 1920×1080, 1680×1050, 1440×900, 1368×768,
- 1280×1024, 1280×960, 1280×800, 1280×720,
- 1024×768, 1024×576, 960×540, 856×480, 800×600,
- 768×576, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360
- Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 2
- Аудио и видео захват: Стандарт UVC (USB video class), Стандарт UAC (USB audio class)
- Кодек аудио: 2-channel, 16 bit PCM, 48kHz, 1536kbps
- Совместимые ОС: Windows 7/8/10, Linux (Kernel version 2.6.38 and above), macOS (10.8 and above)
- Совместимые ПО: OBS studio, Skype, ZOOM, Teams, Google Meet,
- Youtube Live, QuickTime Player, Face time,
- Wirecast, CAMTASIA, Ecamm.live, Twitch.tv, etc.
- Совместимые SDK: DirectShow(Windows), DirectSound (Windows)
- Потребляемая мощность: ≤3.5 Вт
- Размеры: 92х58х19мм
- Вес: 205г
- Вес: с упаковкой 300 г
Комплектация:
- Устройство видеозахвата UC1218 HDMI USB
- USB кабель