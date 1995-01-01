Описание

UC1218-4K – устройство вещательного класса с технологией plug and play для захвата несжатого сигнала HDMI через USB3.1 Gen1. Может служить для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК.

Вход и выход HDMI до 4K 60 Гц, выход HDMI для мониторинга захваченного видео HD HDMI. Устройство не требует драйверов и совместимо с различными системами, включая Windows, Linux и т. д., совместимые с UVC и UAC.

Может использоваться в таких ситуациях, как ведение прямых трансляций, потоковое вещание и профессиональные рабочие процессы AV, включая подкасты, веб-конференции, видеопроизводство.

Основные особенности: