Устройство видеозахвата AvMatrix UC1218-4K, HDMI, USB
Код товара : УТ-00073442
Артикул : 30432
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
UC1218-4K – устройство вещательного класса с технологией plug and play для захвата несжатого сигнала HDMI через USB3.1 Gen1. Может служить для захвата графики, прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК.
Вход и выход HDMI до 4K 60 Гц, выход HDMI для мониторинга захваченного видео HD HDMI. Устройство не требует драйверов и совместимо с различными системами, включая Windows, Linux и т. д., совместимые с UVC и UAC.
Может использоваться в таких ситуациях, как ведение прямых трансляций, потоковое вещание и профессиональные рабочие процессы AV, включая подкасты, веб-конференции, видеопроизводство.
Основные особенности:
- Входы: вход 4K HDMI, микрофонный/линейный вход
- Выходы: выход HDMI 4K, выход HDMI, выход USB 3.1 Gen1 (USB3.0), аудиовыход
- Автоматическое определение входного сигнала, до 4K 60
- Захват несжатого видео и аудио в соответствии с UVC и UAC
- Plug-and-Play, без драйверов и питания
- Совместимость с Windows, Linux, macOS
- Совместимость с OBS, ZOOM, Teams, Twitch, Vmix и т. д.