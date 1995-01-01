Блок сигнализации AvMatrix TS3019-RX, Tally, беспроводной
Код товара : УТ-00073380
Артикул : 30031
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Блок сигнализации AvMatrix TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AvMatrix TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AvMatrix.
Беспроводная передача сигнала на 200 м
Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.
Интуитивно понятная индикация
Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.
Крепление на горячий башмак
В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.
Двойной источник питания
Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.
Основные характеристики:
- Дополнительный блок сигнализации TALLY
- Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485
- Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)
- Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡
- Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе
- Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650
- Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации
- Модель: AvMatrix TS3019-RX Tally
- Интерфейсы подключения: 1 х USB Type-C, 1 х RS-485, TALLY OUT
- Источники питания: через вход USB Type-C или от приобретаемой отдельно литий-ионной батареи 18650
- Яркость: 4 уровня яркости
- Время работы от батареи: До 9 часов (в зависимости от емкости батареи, яркости ламп и условий эксплуатации
- Питание: Рабочее напряжение 5 В, потребляемая мощность ≤2.5Вт
- Крепеж: Резьба 1/4"-20 для установки горячего башмака
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Размеры: 98.5 х 65 х 26.5 мм
- Вес (без батарей): 90 г
Комплектация:
- Блок сигнализации Tally – 1 шт
- Антенна – 1 шт
- Адаптер питания (=5В 1А) – 1 шт
- USB кабель тип С – 7 шт