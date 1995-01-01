Описание

Блок сигнализации AvMatrix TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AvMatrix TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AvMatrix.

Беспроводная передача сигнала на 200 м

Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.

Интуитивно понятная индикация

Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.

Крепление на горячий башмак

В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.

Двойной источник питания

Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.

Основные характеристики:

Дополнительный блок сигнализации TALLY

Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485

Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)

Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡

Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе

Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650

Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации

Характеристики:

Модель: AvMatrix TS3019-RX Tally

AvMatrix TS3019-RX Tally Интерфейсы подключения: 1 х USB Type-C, 1 х RS-485, TALLY OUT

1 х USB Type-C, 1 х RS-485, TALLY OUT Источники питания: через вход USB Type-C или от приобретаемой отдельно литий-ионной батареи 18650

через вход USB Type-C или от приобретаемой отдельно литий-ионной батареи 18650 Яркость: 4 уровня яркости

4 уровня яркости Время работы от батареи: До 9 часов (в зависимости от емкости батареи, яркости ламп и условий эксплуатации

До 9 часов (в зависимости от емкости батареи, яркости ламп и условий эксплуатации Питание: Рабочее напряжение 5 В, потребляемая мощность ≤2.5Вт

Рабочее напряжение 5 В, потребляемая мощность ≤2.5Вт Крепеж: Резьба 1/4"-20 для установки горячего башмака

Резьба 1/4"-20 для установки горячего башмака Рабочая температура: -20~60°С

-20~60°С Температура хранения: -30~70°С

-30~70°С Размеры: 98.5 х 65 х 26.5 мм

98.5 х 65 х 26.5 мм Вес (без батарей): 90 г

Комплектация: