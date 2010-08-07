Описание

Видеомикшер-стример AVMATRIX Shark S6 - 6-ти канальный SDI/HDMI видеомикшер. Совершите революцию в вашей прямой трансляции с помощью нового универсального видеомикшера, законченного решения для стримеров в прямом эфире.

Прямая трансляция через Ethernet

Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколам RTMP(S), RTSP и SRT, что позволяет пользователям легко транслировать видеопрограммы в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Facebook и Twitch, и получать видео высокого качества.

Запись на USB-диск и SD-карту

Интерфейс SD-карты и USB-накопителя обеспечивают прямую запись сигнала PGM, что упрощает запись видео высокого качества. Скорость кодирования до 32 Мбит/с, поддерживаемые форматы файлов - MP4/TS.

Захват через USB для потоковой передачи данных

Выход USB type-C можно использовать как веб-камеру для захвата видео и аудио в ПК и потоковой передачи на различные программы и платформы, такие как OBS, vMix, ZOOM, Teams, Skype и VLC. Устройство совместимо с Windows, Linux и Mac.

Управление PTZ -камерами

С помощью функции управления PTZ пользователи могут легко поворачивать, наклонять и масштабировать PTZ-камеры, используя LAN и RS-232/RS-422/RS485 Для управления камерами поддерживаются протоколы VISCA, VISCA over IP, Pelco D/P и ONVIF.

Универсальные входы и выходы

Видеомикшер имеет 4 SDI и 2 HDMI входа; 2 SDI и 1 HDMI PGM выхода, 1 HDMI Multiview выход и 2 SDI вспомогательных выхода AUX, которые могут быть настроены как выход IN 1 ~ 6, PGM, PVW, MultiView и т.д.

Встроенный 5-дюймовый дисплей

5-дюймовый HD-дисплей обеспечивает мультиоконный интерфейс с мониторингом входных сигналов 6 каналов в режиме реального времени, а также работу меню и статус потоковой передачи и записи.

Альбомный и портретный режимы

Видеомикшер обеспечивает как портретный, так и альбомный режимы для вывода мультиэкрана, пользователь может выбрать необходимый ему макет в соответствии с различными областями применения при подготовке мероприятий.

Профессиональный аудиомикшер

Встроенный аудиомикшер увеличивает возможности работы со звуком при создании вашей программы благодаря сочетанию внешних микрофонных входов с низким уровнем шума и встроенных аудиосигналов от 6 входов видео. Пользователи также могут установить режим AFV и использовать функцию задержки звука для обеспечения синхронизации аудио и видео.

Технология chroma key

Усовершенствованная технология chroma key обеспечивает аккуратное удаление фона для виртуальных студий и живых мероприятий.

Различные области применения

Видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как виртуальная студия спортивных трансляций, образовательные мероприятия, интернет-концерты и так далее.

Особенности:

6-Канальный видеомикшер HDMI/SDI

Встроенный 5-дюймовый ЖК-дисплей

Входы: 4×SDI и 2×HDMI

Выходы: 2×SDI, 1×HDMI PGM, 2×SDI AUX, 1×HDMI Multiview, 1×USB Type-C

Поток RTMP и запись на USB-диск и SD-карту

USB для захвата и потоковой передачи на ПК

Профессиональный хромакей, вторичный кеинг, 2 PIP / POP и наложение логотипа

Переходы T-bar/ Auto/ Cut, различные эффекты: MIX/ DIP/WIPE

Аудиомикшер: 4× SDI, 2× HDMI аудио и 2 × микрофонных входа

Управление PTZ-камерами: протоколы VISCA, VISCA over IP, Pelco D/P и ONVIF

Стиль компоновки кадра: альбомный и портретный режимы

FTB/ STILL, порт GPIO для сигнализации, RS232/RS422/RS485

Характеристики:

Модель видеомикшера: AVMATRIX Shark S6

Интерфейсы

Вход видео: SDI/HD/3G-SDI (75 Ом) x 4; HDMI type-A (100 Ом) x 2

SDI/HD/3G-SDI (75 Ом) x 4; HDMI type-A (100 Ом) x 2 Медиапорт: USB type-A

USB type-A Потоковый выход: LAN

LAN Выход захвата программы: USB type-C

USB type-C Выходы программы: HD/3G-SDI (75 Ом) x 2; HDMI type-A (100 Ом) х 1

HD/3G-SDI (75 Ом) x 2; HDMI type-A (100 Ом) х 1 Выход Multiview: HDMI type-A (100 Ом) х 1

HDMI type-A (100 Ом) х 1 Выходы AUX: 3G-SDI (75 Ом) х 2; выбор IN1-IN6, PVW, PGM, Color Bar, Multiview

3G-SDI (75 Ом) х 2; выбор IN1-IN6, PVW, PGM, Color Bar, Multiview Входы аудио: MIC x 2

MIC x 2 Выходы аудио: Линейный х 1; Наушники х 1

Линейный х 1; Наушники х 1 Управление камерами: LAN, RS-232/RS-422/RS-485

LAN, RS-232/RS-422/RS-485 Сигнализация: Tally DB-15

DB-15 Вход питания: DC 12 В

Стриминг и запись

Битрейт кодирования: 2-32 Мбит/с

2-32 Мбит/с Регулирование битрейта: CBR/VBR

CBR/VBR Протоколы потока: RTMP(S)/RTSP/SRT

RTMP(S)/RTSP/SRT Форматы для SD-карты записи: FAT32/exFAT/NTFS

FAT32/exFAT/NTFS Форматы для USB-диска записи: FAT32/exFAT/NTFS

FAT32/exFAT/NTFS Сегментирование файлов записи: 1-120 мин.

Функции

Переходы: T-Bar/AUTO/CUT

T-Bar/AUTO/CUT Эффекты: WIPE (11 х 3 шаблона) /MIX/DIP/STILL (стоп-кадр)/FTB

WIPE (11 х 3 шаблона) /MIX/DIP/STILL (стоп-кадр)/FTB Компоновка Multiview: альбомный и портретный режимы

альбомный и портретный режимы Первичный кеинг: Chroma Key x 1; PiP x2; PoP

Chroma Key x 1; PiP x2; PoP Вторичный кеинг: DSK x 1; Logo x 1

DSK x 1; Logo x 1 Режимы аудио: AFV; Mix; Audio Delay

AFV; Mix; Audio Delay Библиотека логотипов: До 8 файлов PNG

До 8 файлов PNG Запись: На USB диск, SD карту, запись PGM разрешением до 1080p60

На USB диск, SD карту, запись PGM разрешением до 1080p60 Встроенный дисплей: 5 дюймов HD LCD

5 дюймов HD LCD Выходные форматы Multiview: 1080p60

1080p60 Цветовое пространство: RGB Full/RGB Limited/YUV

RGB Full/RGB Limited/YUV Скорость передачи видео: SDI Автодетектирование, SD/HD/3G-SDI

Автодетектирование, SD/HD/3G-SDI Стандарты SDI: SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE424M

SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE424M Выход захвата: USB MJPG, до 1080p60

MJPG, до 1080p60 Поддерживаемые ОС: Windows 7/8/10/11, Linux (Kernel version 2.6.38 и выше, Mac OS (10.8 и выше)

Windows 7/8/10/11, Linux (Kernel version 2.6.38 и выше, Mac OS (10.8 и выше) Совместимые ПО: OBS studio, Skype, ZOOM, Teams, Youtube Live и пр.

Прочее

Питание: DC 12 В, 1,5 А, 18 Вт

DC 12 В, 1,5 А, 18 Вт Габариты (ДШГ): 238,5 х 168,2 х 47,5 мм

238,5 х 168,2 х 47,5 мм Вес Нетто: 1450 гр., Брутто: 2370 гр.

Стандарты

Входные форматы SDI:

1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080psF 30/29,97/25/24/23,98 1080i 60/59,94/50 720p 60/59,94/50 625i PAL, 525i 59,94 NTSC

Входные форматы HDMI:

1200p 60/50/30 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/23,976 1080i 50/59,94/60 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 576i 50, 576p 50

Выходные форматы PGM:

1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 1080i 60/50/59,94 ​Комплектация: