Видеомикшер AvMatrix Shark S6, компактный, стример, 6CH, HDMI/SDI
Код товара : УТ-00073448
Артикул : 31319
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Видеомикшер-стример AVMATRIX Shark S6 - 6-ти канальный SDI/HDMI видеомикшер. Совершите революцию в вашей прямой трансляции с помощью нового универсального видеомикшера, законченного решения для стримеров в прямом эфире.
Прямая трансляция через Ethernet
Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколам RTMP(S), RTSP и SRT, что позволяет пользователям легко транслировать видеопрограммы в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Facebook и Twitch, и получать видео высокого качества.
Запись на USB-диск и SD-карту
Интерфейс SD-карты и USB-накопителя обеспечивают прямую запись сигнала PGM, что упрощает запись видео высокого качества. Скорость кодирования до 32 Мбит/с, поддерживаемые форматы файлов - MP4/TS.
Захват через USB для потоковой передачи данных
Выход USB type-C можно использовать как веб-камеру для захвата видео и аудио в ПК и потоковой передачи на различные программы и платформы, такие как OBS, vMix, ZOOM, Teams, Skype и VLC. Устройство совместимо с Windows, Linux и Mac.
Управление PTZ -камерами
С помощью функции управления PTZ пользователи могут легко поворачивать, наклонять и масштабировать PTZ-камеры, используя LAN и RS-232/RS-422/RS485 Для управления камерами поддерживаются протоколы VISCA, VISCA over IP, Pelco D/P и ONVIF.
Универсальные входы и выходы
Видеомикшер имеет 4 SDI и 2 HDMI входа; 2 SDI и 1 HDMI PGM выхода, 1 HDMI Multiview выход и 2 SDI вспомогательных выхода AUX, которые могут быть настроены как выход IN 1 ~ 6, PGM, PVW, MultiView и т.д.
Встроенный 5-дюймовый дисплей
5-дюймовый HD-дисплей обеспечивает мультиоконный интерфейс с мониторингом входных сигналов 6 каналов в режиме реального времени, а также работу меню и статус потоковой передачи и записи.
Альбомный и портретный режимы
Видеомикшер обеспечивает как портретный, так и альбомный режимы для вывода мультиэкрана, пользователь может выбрать необходимый ему макет в соответствии с различными областями применения при подготовке мероприятий.
Профессиональный аудиомикшер
Встроенный аудиомикшер увеличивает возможности работы со звуком при создании вашей программы благодаря сочетанию внешних микрофонных входов с низким уровнем шума и встроенных аудиосигналов от 6 входов видео. Пользователи также могут установить режим AFV и использовать функцию задержки звука для обеспечения синхронизации аудио и видео.
Технология chroma key
Усовершенствованная технология chroma key обеспечивает аккуратное удаление фона для виртуальных студий и живых мероприятий.
Различные области применения
Видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как виртуальная студия спортивных трансляций, образовательные мероприятия, интернет-концерты и так далее.
Особенности:
- 6-Канальный видеомикшер HDMI/SDI
- Встроенный 5-дюймовый ЖК-дисплей
- Входы: 4×SDI и 2×HDMI
- Выходы: 2×SDI, 1×HDMI PGM, 2×SDI AUX, 1×HDMI Multiview, 1×USB Type-C
- Поток RTMP и запись на USB-диск и SD-карту
- USB для захвата и потоковой передачи на ПК
- Профессиональный хромакей, вторичный кеинг, 2 PIP / POP и наложение логотипа
- Переходы T-bar/ Auto/ Cut, различные эффекты: MIX/ DIP/WIPE
- Аудиомикшер: 4× SDI, 2× HDMI аудио и 2 × микрофонных входа
- Управление PTZ-камерами: протоколы VISCA, VISCA over IP, Pelco D/P и ONVIF
- Стиль компоновки кадра: альбомный и портретный режимы
- FTB/ STILL, порт GPIO для сигнализации, RS232/RS422/RS485
Характеристики:
- Модель видеомикшера: AVMATRIX Shark S6
- Вход видео: SDI/HD/3G-SDI (75 Ом) x 4; HDMI type-A (100 Ом) x 2
- Медиапорт: USB type-A
- Потоковый выход: LAN
- Выход захвата программы: USB type-C
- Выходы программы: HD/3G-SDI (75 Ом) x 2; HDMI type-A (100 Ом) х 1
- Выход Multiview: HDMI type-A (100 Ом) х 1
- Выходы AUX: 3G-SDI (75 Ом) х 2; выбор IN1-IN6, PVW, PGM, Color Bar, Multiview
- Входы аудио: MIC x 2
- Выходы аудио: Линейный х 1; Наушники х 1
- Управление камерами: LAN, RS-232/RS-422/RS-485
- Сигнализация: Tally DB-15
- Вход питания: DC 12 В
Стриминг и запись
- Битрейт кодирования: 2-32 Мбит/с
- Регулирование битрейта: CBR/VBR
- Протоколы потока: RTMP(S)/RTSP/SRT
- Форматы для SD-карты записи: FAT32/exFAT/NTFS
- Форматы для USB-диска записи: FAT32/exFAT/NTFS
- Сегментирование файлов записи: 1-120 мин.
Функции
- Переходы: T-Bar/AUTO/CUT
- Эффекты: WIPE (11 х 3 шаблона) /MIX/DIP/STILL (стоп-кадр)/FTB
- Компоновка Multiview: альбомный и портретный режимы
- Первичный кеинг: Chroma Key x 1; PiP x2; PoP
- Вторичный кеинг: DSK x 1; Logo x 1
- Режимы аудио: AFV; Mix; Audio Delay
- Библиотека логотипов: До 8 файлов PNG
- Запись: На USB диск, SD карту, запись PGM разрешением до 1080p60
- Встроенный дисплей: 5 дюймов HD LCD
- Выходные форматы Multiview: 1080p60
- Цветовое пространство: RGB Full/RGB Limited/YUV
- Скорость передачи видео: SDI Автодетектирование, SD/HD/3G-SDI
- Стандарты SDI: SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE424M
- Выход захвата: USB MJPG, до 1080p60
- Поддерживаемые ОС: Windows 7/8/10/11, Linux (Kernel version 2.6.38 и выше, Mac OS (10.8 и выше)
- Совместимые ПО: OBS studio, Skype, ZOOM, Teams, Youtube Live и пр.
Прочее
- Питание: DC 12 В, 1,5 А, 18 Вт
- Габариты (ДШГ): 238,5 х 168,2 х 47,5 мм
- Вес Нетто: 1450 гр., Брутто: 2370 гр.
Стандарты
Входные форматы SDI:
- 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
- 1080psF 30/29,97/25/24/23,98
- 1080i 60/59,94/50
- 720p 60/59,94/50
- 625i PAL, 525i 59,94 NTSC
Входные форматы HDMI:
- 1200p 60/50/30
- 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/23,976
- 1080i 50/59,94/60
- 720p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
- 576i 50, 576p 50
- 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
- 1080i 60/50/59,94
Комплектация:
- Видеомикшер-стример Shark S6
- Блок питания (12V 3A)
- USB кабель (тип A-C)
- Разъем Tally
- Транспортный кейс