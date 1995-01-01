Энкодер AvMatrix SE1217 для стриминга, H.265/264, HDMI
Код товара : УТ-00073446
Артикул : 29989
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
Основные характеристики:
- 1×HDMI вход, 1×HDMI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход
- Потоковая передача со скоростью до 60 кадров в секунду при разрешении 1920х1080
- H.265/ H.264 форматы сжатия
- Два потока (main stream and sub stream)
- Поддержка транспортных протоколов RTSP/RTP/RTMP/HTTP/UDP/SRT unicast and multicast
- Наложение изображения или текста (OSD)
- Зеркальное отражение и перевернутое изображение
- Замена компьютера при создании вещательного IP потока.
- Прямые трансляции без использования компьютера
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX SE1217
Интерфейсы
- Видео Вход: HDMI Type A ×1; Loop Out:HDMI Type A ×1
- Аналоговый аудио: 3.5мм линейный вход ×1
- Локальная сеть: RJ-45×1(100/1000Mbps self-adaptive Ethernet)
Стандарты
Поддерживаемые входные форматы HDMI:
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976,
- 1080i 50/59.94/60,
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98,
- 576i 50, 576p 50, 480p 59.94/60, 480i 59.94/60
- Кодеки видео: H.265/ H.264
- Битрейт видео: 16Kbps ~ 12MKbps
- Кодеки аудио: ACC/ MP3/ MP2/ G711
- Битрейт аудио: 24Kbps ~ 320Kbps
Кодирование с разрешением:
- 1920×1080, 1680×1056, 1280×720, 1024×576, 960×540,
- 850×480, 720×576, 720×540, 720×480, 720×404,
- 720×400, 704×576, 640×480, 640×360
- Потоковая передача со скоростью: 5-60fps
Система
- Сетевые протоколы: HTTP, RTSP, RTMP, RTP, UDP, Multicast, Unicast, SRT
- Управление конфигурацией: Веб-интерфейс, удаленное обновление
Прочие параметры
- Питание: Универсальный источник питания DC 12V 2А
- Потребляемая мощность: 5Вт
- Размеры (ДШГ): 104 × 75.5 × 24.5 мм
- Вес: 310 г
Комплектация:
- Энкодер AVMATRIX SE1217
- Источник питания DC 12V 2А
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