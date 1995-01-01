Энкодер AvMatrix SE1117, для стриминга, H.265/264, SDI
Код товара : УТ-00073445
Артикул : 29990
36 200 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по SDI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
Основные характеристики:
- 1×SDI вход, 1×SDI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход
- Поддерживает протоколы кодирования потоков H.265/H.264 с разрешением до 1080p 60 Гц.
- Два потока (main stream и sub stream)
- Поддержка транспортных протоколов RTSP, RTP, RTMPS, RTMP, HTTP, UDP, SRT unicast and multicast
- Потоковая передача видео и аудио или потоковая передача только одного аудио
- Наложение изображения или текста (OSD)
- Зеркальное отражение и перевернутое изображение
- Прямые трансляции без использования компьютера
Видео
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