Конвертер AvMatrix SD2080, сплиттер 2х8 SDI/HDMI
Код товара : УТ-00073428
Артикул : 29993
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
AvMatrix SD2080 2х8 SDI/HDMI – профессиональный разветвитель и конвертер, преобразующий сигналы SDI и HDMI. Он способен передавать и распределять входной сигнал на восемь параллельных выходов SDI и HDMI для восьми различных подключенных устройств одновременно. Все функции можно настроить с помощью dip-переключателей. SD2080 используется для эфирных и AV-студийных приложений. Распределение сигнала 2х8, преобразование HDMI-SDI, разрешение до FHD 1080p60, компенсация потерь и восстановление сигнала SDI
Характеристики:
- Вход с автоопределением формата сигнала: 1×HDMI/1×3G-SDI
- Проходной выход: 4×3G-SDI, 4×HDMI
- Распределение и конвертирование сигнала: SDI & HDMI
- Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI
- Поддержка формата сигнала входа и выхода до 1080p60
- Простое переключение входного сигнала с помощью DIP - переключателей
- Питание от порта USB и разъема DC с резьбовой фиксацией
- Съемный кронштейн для настенного монтажа