Усилитель-распределитель AvMatrix SD1151 1x5 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты
Код товара : УТ-00073435
Артикул : 29997
Гарантия производителя 2 года
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Описание
SD1151 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x5 12G/6G/3G/HD/SD-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.
Распределение сигнала 1x5
SD1151 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с пятью выходами для SDI и многоскоростных SDI видеосигналов до 4К 60 Гц (12 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI
Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI – до 400 метров
SD1151 включает встроенную компенсацию потерь сигнала на входе SDI и восстановление на выходах для максимальной эффектиности на расстояниях до 60 м для 12G и 400 м для HD-SDI.
Компактная конструкция и резервное питание
Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. А сверхкомпактный дизайн подходит для создания прямой трансляции или постпродакшна в вещательных апаратных, мобильных или телевизионных студиях.
Основные характеристики:
- Высокоскоростная обработка сигналов 12G/6G/3G/HD/SD-SDI
- 5 буферизованных выходов с восстановлением сигнала
- 1-канальный выход SFP опционально
- Поддержка сигнала DVB-ASI
- Автоматическая компенсация потерь кабеля и восстановление сигнала
- Все вспомогательные данные передаются на все выходы
- Светодиодные индикаторы питания и наличия сигнала
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
- Модель: AVMATRIX SD1151 12G-SDI 1x5
- Вход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1
- Выход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1, SFP x 1 (опция)
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI
- SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082
- SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B,
- ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M
- Стандарты ASI: DVB-ASI
- SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит
- Разъем питания: Разъем питания с резьбой, Микро-USB
- Напряжение питания: DC 5-17 В, USB 5 В
- Мощность потребления: 2.4 Вт, 12В 0.2А
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 125,5 х 104 х 24,5 мм
- Вес: 500 г