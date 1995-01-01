Описание

SD1151 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x5 12G/6G/3G/HD/SD-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

Распределение сигнала 1x5

SD1151 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с пятью выходами для SDI и многоскоростных SDI видеосигналов до 4К 60 Гц (12 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI

Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI – до 400 метров

SD1151 включает встроенную компенсацию потерь сигнала на входе SDI и восстановление на выходах для максимальной эффектиности на расстояниях до 60 м для 12G и 400 м для HD-SDI.

Компактная конструкция и резервное питание

Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. А сверхкомпактный дизайн подходит для создания прямой трансляции или постпродакшна в вещательных апаратных, мобильных или телевизионных студиях.

Основные характеристики:

Высокоскоростная обработка сигналов 12G/6G/3G/HD/SD-SDI

5 буферизованных выходов с восстановлением сигнала

1-канальный выход SFP опционально

Поддержка сигнала DVB-ASI

Автоматическая компенсация потерь кабеля и восстановление сигнала

Все вспомогательные данные передаются на все выходы

Светодиодные индикаторы питания и наличия сигнала

Резьбовой фиксирующий разъем питания

Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SD1151 12G-SDI 1x5

Интерфейсы

Вход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1

SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1 Выход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1, SFP x 1 (опция)

Форматы

Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI

Стандарты SDI:

SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082 SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M

Стандарты ASI: DVB-ASI

DVB-ASI SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит

Прочие параметры