Описание

AvMatrix SD1141 – это компактный усилитель-распределитель с одним входом и четырьмя выходами SDI, со скоростной обработкой SDI видеосигналов до 1080P 60Гц (2,97 Гбит/с). Выход 2 и выход 4 поддерживают сигнал DVB-ASI.

Восстановление сигнала SDI – до 400 метров

SD1141 поддерживает функции реклокинга и компенсации потерь сигнала SDI. Они регенерируют сигнал SDI на входе, уменьшают джиттер SDI и улучшают качество качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м, HD: 200 м, SD: 400 м).

Широкая сфера применения

SD1141 идеально подходит для использования на объектах теле- и видеопроизводства, в передвижных телевизионных станциях, центрах управления и контроля, для визуализации в медицинских учреждениях, при проведении мероприятий и театральных постановок, а также в других областях.

Основные характеристики:

Автоматическое определение форматов сигнала SD/HD/3G-SDI

4 буферизованных выхода с восстановлением тактовой частоты

Поддержка стандарта DVB-ASI на выходах 2 и 4

Автоматическая компенсация потерь в кабеле на входе и восстановление сигнала

Сквозная передача служебных данных и вложенного звука по всем выходам

Светодиодные индикаторы питания и реклокинга сигнала

Питание от разъема с резьбовой фиксацией или microUSB

Съемный кронштейн для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SD1141

Интерфейсы

Входы: SD/HD/3G-SDI×1

SD/HD/3G-SDI×1 Выходы: SD/HD/3G-SDI×4 (выходы 2 и 4 поддерживают сигнал DVB-ASI)

Форматы

Форматы SDI:

(2K)2048×1080p30/29.97/25/24/23.98 (2K)2048×1080PsF30/29.97/25/24/23.98 (HD)1920×1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD)1920×1080PsF30/29.97/25/24/23.98 (HD)1920×1080i60/59.94/50(HD)1280×720p60/59.94/50 (HD)1280×720p30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD)525i 59.94

SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI

SD,HD и 3G-SDI SDI cоответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 296M / SMPTE 372M / SMPTE 424M / SMPTE 425M Level A и Level B

SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 296M / SMPTE 372M / SMPTE 424M / SMPTE 425M Level A и Level B ASI cоответствие стандартам: DVB-ASI

DVB-ASI SDI цветовое пространство и разрешение: RGB 4:4:4 10bit/12bit, YUV 4:2:2 10bit/12bit, YUV 4:4:4 10bit/12bit, XYZ 4:4:4 12bit

RGB 4:4:4 10bit/12bit, YUV 4:2:2 10bit/12bit, YUV 4:4:4 10bit/12bit, XYZ 4:4:4 12bit SDI автоопределение: Автовыбор SD, HD и 3G-SDI на входе

Прочие параметры

Питание: micro-USB =5В или =5В…17В(1.0Вт)

micro-USB =5В или =5В…17В(1.0Вт) Рабочая температура: -20~60°С

-20~60°С Температура хранения: -30~70°С

-30~70°С Размеры: 125 х 104 х 24.5 мм

125 х 104 х 24.5 мм Вес: 500 г

Комплектация: