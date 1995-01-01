Усилитель-распределитель AvMatrix SD1141 сигнала 3G-SDI 1х4
Код товара : УТ-00073434
Артикул : 29719
Гарантия производителя 2 года
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Описание
AvMatrix SD1141 – это компактный усилитель-распределитель с одним входом и четырьмя выходами SDI, со скоростной обработкой SDI видеосигналов до 1080P 60Гц (2,97 Гбит/с). Выход 2 и выход 4 поддерживают сигнал DVB-ASI.
Восстановление сигнала SDI – до 400 метров
SD1141 поддерживает функции реклокинга и компенсации потерь сигнала SDI. Они регенерируют сигнал SDI на входе, уменьшают джиттер SDI и улучшают качество качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м, HD: 200 м, SD: 400 м).
Широкая сфера применения
SD1141 идеально подходит для использования на объектах теле- и видеопроизводства, в передвижных телевизионных станциях, центрах управления и контроля, для визуализации в медицинских учреждениях, при проведении мероприятий и театральных постановок, а также в других областях.
Основные характеристики:
- Автоматическое определение форматов сигнала SD/HD/3G-SDI
- 4 буферизованных выхода с восстановлением тактовой частоты
- Поддержка стандарта DVB-ASI на выходах 2 и 4
- Автоматическая компенсация потерь в кабеле на входе и восстановление сигнала
- Сквозная передача служебных данных и вложенного звука по всем выходам
- Светодиодные индикаторы питания и реклокинга сигнала
- Питание от разъема с резьбовой фиксацией или microUSB
- Съемный кронштейн для настенного монтажа
- Модель: AVMATRIX SD1141
- Входы: SD/HD/3G-SDI×1
- Выходы: SD/HD/3G-SDI×4 (выходы 2 и 4 поддерживают сигнал DVB-ASI)
Форматы SDI:
- (2K)2048×1080p30/29.97/25/24/23.98
- (2K)2048×1080PsF30/29.97/25/24/23.98
- (HD)1920×1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- (HD)1920×1080PsF30/29.97/25/24/23.98
- (HD)1920×1080i60/59.94/50(HD)1280×720p60/59.94/50
- (HD)1280×720p30/29.97/25/24/23.98
- (SD) 625i 50
- (SD)525i 59.94
- SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI
- SDI cоответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 296M / SMPTE 372M / SMPTE 424M / SMPTE 425M Level A и Level B
- ASI cоответствие стандартам: DVB-ASI
- SDI цветовое пространство и разрешение: RGB 4:4:4 10bit/12bit, YUV 4:2:2 10bit/12bit, YUV 4:4:4 10bit/12bit, XYZ 4:4:4 12bit
- SDI автоопределение: Автовыбор SD, HD и 3G-SDI на входе
- Питание: micro-USB =5В или =5В…17В(1.0Вт)
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Размеры: 125 х 104 х 24.5 мм
- Вес: 500 г
- Усилитель-распределитель AvMatrix SD1141 сигнала 3G-SDI 1х4
- Сетевой адаптер
- Монтажный кронштейн – 2 шт