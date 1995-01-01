Усилитель-распределитель AvMatrix SD1121-12G 1x2 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты
Код товара : УТ-00073431
Артикул : 30052
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Миниатюрный усилитель-распределитель SD1121-12G 1x2 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G/6G/12G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м.
Широкая область применения
SD1121-12G отлично подходит для использования в центрах вещания и видеопроизводства, управления и контроля, в телемедицине и для выполнения других задач. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.
Основные характеристики:
- Вход: 1х12G-SDI, Выход: 2х12G-SDI
- Автоматическое определение сигнала SD, HD, 3G, 6G и 12G-SDI
- Поддержка сигнала DVB-ASI
- Автоматическая компенсация потерь и восстановление сигнала
- Передача всех служебных данных и встроенного аудио
- Питание от порта микро-USB 5 В
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX SD1121-12G 1x2 12G-SDI
- Вход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1
- Выход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 2
Стандарты SDI:
- SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082
- SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B,
- ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M
- Стандарты ASI: DVB-ASI
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI
- Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: поддерживается для ввода и вывода SDI на расстоянии до 60/100 м для 12G/12G-SDI
SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи:
- RGB 4:4:4 10bit/12bit
- YUV 4:2:2 10bit/12bit
- YUV 4:4:4 10bit/12bit
- XYZ 4:4:4 12bit
- Разъем питания: Микро-USB
- Напряжение питания: USB 5 В
- Мощность потребления: 1.0 Вт
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 105.5 х 41 х 23 мм
- Вес: 156 г
Комплектация:
- Усилитель-распределитель AVMATRIX SD1121-12G 1x2 12G-SDI
- Адаптер питания от сети DC5В USB
- Монтажный кронштейн