Описание

Миниатюрный усилитель-распределитель SD1121-12G 1x2 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G/6G/12G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м.

Широкая область применения

SD1121-12G отлично подходит для использования в центрах вещания и видеопроизводства, управления и контроля, в телемедицине и для выполнения других задач. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

Основные характеристики:

Вход: 1х12G-SDI, Выход: 2х12G-SDI

Автоматическое определение сигнала SD, HD, 3G, 6G и 12G-SDI

Поддержка сигнала DVB-ASI

Автоматическая компенсация потерь и восстановление сигнала

Передача всех служебных данных и встроенного аудио

Питание от порта микро-USB 5 В

Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SD1121-12G 1x2 12G-SDI

Интерфейсы

Вход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1

SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 1 Выход: SD/HD/3G/6G/12G-SDI/DVB-ASI x 2

Форматы

​Стандарты SDI:

SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082 SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M

Стандарты ASI: DVB-ASI

DVB-ASI Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI

SD/HD/3G/6G/12G-SDI Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: поддерживается для ввода и вывода SDI на расстоянии до 60/100 м для 12G/12G-SDI

SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи:

RGB 4:4:4 10bit/12bit YUV 4:2:2 10bit/12bit YUV 4:4:4 10bit/12bit XYZ 4:4:4 12bit

Прочие параметры

Разъем питания: Микро-USB

Микро-USB Напряжение питания: USB 5 В

USB 5 В Мощность потребления: 1.0 Вт

1.0 Вт Рабочая температура: -20℃~ 60℃

-20℃~ 60℃ Температура хранения: -30℃~ 70℃

-30℃~ 70℃ Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры: 105.5 х 41 х 23 мм

105.5 х 41 х 23 мм Вес: 156 г

Комплектация: