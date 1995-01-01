Конвертер AvMatrix SC2031, HDMI/AV в 3G-SDI с масштабированием
Код товара : УТ-00073416
Артикул : 29995
Гарантия производителя 2 года
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Описание
SC2031 – элегантный профессиональный конвертер HDMI для преобразования сигналов HDMI или AV в три SDI сигнала с частотой до 1080p60Hz. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Он также поддерживает внедрение и извлечение цифрового AES / EBU или аналогового аудио. Все функции легко настраиваются с помощью встроенных DIP-переключателей или от интерфейса для ПК через порт USB. Конвертер SC2031 – ваш идеальный выбор для вещания и постпродакшн-приложений AV.
Масштабирование вверх/вниз и преобразование частоты кадров
SC2031 имеет функцию преобразования сигналов HDMI или AV в сигнал SDI. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 6OHz.
Внедрение и извлечение аудио
Возможно встраивание внешнего AES / EBU или аналогового аудио или встроенного аудио HDMI в выходной SDI сигнал. Также он может извлечь аудио из входного сигнала HDMI на внешний AES / EBU и аналоговый аудиовыход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели при использовании стандартных TRS 1/4 дюйма (6,3 мм) или 1/8 дюйма (3,5 мм) аудиоразъемов.
Три параллельных SDI выхода
Одновременная передача и разделение входного сигнала на три параллельных SDI выхода для трех различных подключаемых устройств одновременно. Устройство поддерживает стабильную передачу на большие расстояния без потери качества сигнала.
Простое управление DIP-переключателями
Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без какого-либо инструмента. Это удобный способ быстрого изменения общих настроек при использовании на открытом воздухе. Между тем, устройство также можно настроить дистанционно с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Так же от ПК через порт USB доступно обновление программного обеспечения.
Основные характеристики:
- Входы: HDMIx1, AVx 1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1
- Выходы: 3G-SDI x3, AES/EBU x1 аналоговый аудио x1
- Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров
- Внедрение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио
- Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала
- Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала
- Простое управление с помощью DIP-переключателей
- Дистанционное управление от ПК через порт USB
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX SC2031
- Вход видео HDMI: HDMI type A х1
- Вход AV: 8" (3.5mm) jack х1
- AES/EBU цифровой аудио вход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1
- Аналоговый аудио вход: 1×8" (3.5mm) jack х1
- SDI видео выходы: SD/HD/3G-SDI х3
- AES/EBU цифровой аудио выход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1
- Аналоговый аудио выход: 1/8" (3.5mm) jack х1
Форматы
- 1080p 60/59.94/5030/29.97/25/24/23.98/23.976
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 576p 50, 576i 50
- 480p 59.94/60, 480i 60/59.94
- HDMI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2, YUV 4:4:4, RGB 4:4:4
- Поддерживаемые форматы CVBS: NTSC, PAL
- 1080p 60/50/30/25/24
- 1080i 60/50
- 720p 60/50/30/25/24
- 625i 50, 525i 60
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI
- Соответствие стандартам SDI: SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 424M
- SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2
- Напряжение питания: DC 6-24 В
- Мощность потребления: 5,0 Вт
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры (ДШГ): 125,5х104 х24,5 мм
- Вес: 485 г
Комплектация:
- Конвертер AVMATRIX SC2031
- Монтажный кронштейн – 2шт
- Универсальный источник питания DC 12V
- Кабель AV (RCA)