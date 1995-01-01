Описание

SC2031 – элегантный профессиональный конвертер HDMI для преобразования сигналов HDMI или AV в три SDI сигнала с частотой до 1080p60Hz. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Он также поддерживает внедрение и извлечение цифрового AES / EBU или аналогового аудио. Все функции легко настраиваются с помощью встроенных DIP-переключателей или от интерфейса для ПК через порт USB. Конвертер SC2031 – ваш идеальный выбор для вещания и постпродакшн-приложений AV.

Масштабирование вверх/вниз и преобразование частоты кадров

SC2031 имеет функцию преобразования сигналов HDMI или AV в сигнал SDI. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию деинтерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 6OHz.

Внедрение и извлечение аудио

Возможно встраивание внешнего AES / EBU или аналогового аудио или встроенного аудио HDMI в выходной SDI сигнал. Также он может извлечь аудио из входного сигнала HDMI на внешний AES / EBU и аналоговый аудиовыход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели при использовании стандартных TRS 1/4 дюйма (6,3 мм) или 1/8 дюйма (3,5 мм) аудиоразъемов.

Три параллельных SDI выхода

Одновременная передача и разделение входного сигнала на три параллельных SDI выхода для трех различных подключаемых устройств одновременно. Устройство поддерживает стабильную передачу на большие расстояния без потери качества сигнала.

Простое управление DIP-переключателями

Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без какого-либо инструмента. Это удобный способ быстрого изменения общих настроек при использовании на открытом воздухе. Между тем, устройство также можно настроить дистанционно с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Так же от ПК через порт USB доступно обновление программного обеспечения.

Основные характеристики:

Входы: HDMIx1, AVx 1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1

Выходы: 3G-SDI x3, AES/EBU x1 аналоговый аудио x1

Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров

Внедрение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио

Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала

Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала

Простое управление с помощью DIP-переключателей

Дистанционное управление от ПК через порт USB

Резьбовой фиксирующий разъем питания

Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SC2031

Входы

Вход видео HDMI: HDMI type A х1

HDMI type A х1 Вход AV: 8" (3.5mm) jack х1

8" (3.5mm) jack х1 AES/EBU цифровой аудио вход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1

1/4" (6.35mm) TRS jack х1 Аналоговый аудио вход: 1×8" (3.5mm) jack х1

Выходы

SDI видео выходы: SD/HD/3G-SDI х3

SD/HD/3G-SDI х3 AES/EBU цифровой аудио выход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1

1/4" (6.35mm) TRS jack х1 Аналоговый аудио выход: 1/8" (3.5mm) jack х1

Форматы

Поддерживаемые форматы HDMI:

1080p 60/59.94/5030/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576p 50, 576i 50 480p 59.94/60, 480i 60/59.94

HDMI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2, YUV 4:4:4, RGB 4:4:4

YUV 4:2:2, YUV 4:4:4, RGB 4:4:4 Поддерживаемые форматы CVBS: NTSC, PAL

Поддерживаемые форматы SDI:

1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50/30/25/24 625i 50, 525i 60

Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI

SD/HD/3G-SDI Соответствие стандартам SDI: SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 424M

SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 424M SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2

Прочие параметры

Напряжение питания: DC 6-24 В

DC 6-24 В Мощность потребления: 5,0 Вт

5,0 Вт Рабочая температура: -20℃~ 60℃

-20℃~ 60℃ Температура хранения: -30℃~ 70℃

-30℃~ 70℃ Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры (ДШГ): 125,5х104 х24,5 мм

125,5х104 х24,5 мм Вес: 485 г

Комплектация: