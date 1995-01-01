Конвертер AvMatrix SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI
Код товара : УТ-00073415
Артикул : 29715
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
AvMatrix SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.
Масштабирование вверх/вниз и преобразование частоты кадров
SC2030 поддерживает различные комбинации преобразования между SDI/HDMI с автоматическим определением форматов. При выборе входа SDI или HDMI, для выхода одновременно будут доступны и SDI, и HDMI. Функция мульти-преобразования сигналов позволяет удовлетворить разнообразные потребности в конвертации hd-видео. При одновременном подключении входных сигналов SDI/HDMI по умолчанию приоритетным является входной сигнал SDI.
Встраивание аудио
Эта функция позволяет встраивать внешний аналоговый аудиосигнал в выходы SDI и HDMI. Наиболее часто используемый разъем 3,5 мм позволяет легко вкладывать внешние аудиосигналы в видеовыходы SDI/HDMI.
Легкое управление с помощью DIP-переключателей и компьютера
Настройки производятся с помощью удобных DIP-переключателей, без каких-либо инструментов. Это практичный метод быстрого изменения основных настроек при работе на открытом воздухе. При подключении конвертера к ПК через USB его можно дистанционно настраивать с помощью программного обеспечения. Также, при подключении к ПК через USB, можно обновить ПО.
Резервное питание
Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя резервными источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. Резьбовое отверстие диаметром 1/4 дюйма идеально подходит для различных вариантов установки.
Основные характеристики:
- Входы: HDMI×1 или SDI×1, аналоговый аудио×1
- Выходы: 3G-SDI×2, HDMI×1
- Повышающее/понижающее масштабирование и преобразование кадровых частот
- Эмбедирование звука в исходящий сигнал
- HDMI/SDI вход с автоматическим распознаванием и конфигурированием
- Легкое управление с помощью DIP-переключателей
- USB разъем для управления ПО и подачи питания
- Двойной резьбовой фиксатор питания, для резервного источника
- Съемный кронштейн для настенного монтажа
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI
- Входы видео: 1 x HDMI, 1 x BNC (3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI)
- Входы аудио: 1×1/8"(3.5mm) jack
- Выходы видео: 2×SD/HD/3G-SDI, 1×HDMI type A
SDI входные форматы:
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
- 1080PsF: 50/59.94/60 fps
- 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
- 576i / 625 lines: 50 fps
- 480i / 525 lines: 59.94 fps
- SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI
- SDI cоответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M
- SDI цветовое пространство и разрешение: YUV 4:2:2
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
- 1080i: 50/59.94/60 fps
- 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
- 576p: 50 fps, NTSC: 59.94/60 fps
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
- 1080i: 50/59.94/60 fps
- 720p: 50/59.94/60 fps
- HDMI цветовое пространство и разрешение: RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
- Питание: 6В - 23В (4Вт) два разъема питания
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Размеры: 125.5 x 104 x 24.5 мм
- Вес: 0.5 кг
Комплектация:
- Конвертер AVMATRIX SC2030
- Блок питания (12V 2A)
- USB кабель (тип A-C)
- Монтажный кронштейн – 2 шт