Описание

AvMatrix SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.

Масштабирование вверх/вниз и преобразование частоты кадров

SC2030 поддерживает различные комбинации преобразования между SDI/HDMI с автоматическим определением форматов. При выборе входа SDI или HDMI, для выхода одновременно будут доступны и SDI, и HDMI. Функция мульти-преобразования сигналов позволяет удовлетворить разнообразные потребности в конвертации hd-видео. При одновременном подключении входных сигналов SDI/HDMI по умолчанию приоритетным является входной сигнал SDI.

Встраивание аудио

Эта функция позволяет встраивать внешний аналоговый аудиосигнал в выходы SDI и HDMI. Наиболее часто используемый разъем 3,5 мм позволяет легко вкладывать внешние аудиосигналы в видеовыходы SDI/HDMI.

Легкое управление с помощью DIP-переключателей и компьютера

Настройки производятся с помощью удобных DIP-переключателей, без каких-либо инструментов. Это практичный метод быстрого изменения основных настроек при работе на открытом воздухе. При подключении конвертера к ПК через USB его можно дистанционно настраивать с помощью программного обеспечения. Также, при подключении к ПК через USB, можно обновить ПО.

Резервное питание

Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя резервными источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. Резьбовое отверстие диаметром 1/4 дюйма идеально подходит для различных вариантов установки.

Основные характеристики:

Входы: HDMI×1 или SDI×1, аналоговый аудио×1

Выходы: 3G-SDI×2, HDMI×1

Повышающее/понижающее масштабирование и преобразование кадровых частот

Эмбедирование звука в исходящий сигнал

HDMI/SDI вход с автоматическим распознаванием и конфигурированием

Легкое управление с помощью DIP-переключателей

USB разъем для управления ПО и подачи питания

Двойной резьбовой фиксатор питания, для резервного источника

Съемный кронштейн для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI

Входы

Входы видео: 1 x HDMI, 1 x BNC (3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI)

1 x HDMI, 1 x BNC (3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI) Входы аудио: 1×1/8"(3.5mm) jack

Выходы

Выходы видео: 2×SD/HD/3G-SDI, 1×HDMI type A

Форматы

SDI входные форматы:

1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080PsF: 50/59.94/60 fps 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 576i / 625 lines: 50 fps 480i / 525 lines: 59.94 fps

SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI

SD,HD и 3G-SDI SDI cоответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M

SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M SDI цветовое пространство и разрешение: YUV 4:2:2

HDMI входные форматы:

1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 576p: 50 fps, NTSC: 59.94/60 fps

SDI/HDMI выходные форматы:

1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps

HDMI цветовое пространство и разрешение: RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4

Прочие параметры

Питание: 6В - 23В (4Вт) два разъема питания

6В - 23В (4Вт) два разъема питания Рабочая температура: -20~60°С

-20~60°С Температура хранения: -30~70°С

-30~70°С Размеры: 125.5 x 104 x 24.5 мм

125.5 x 104 x 24.5 мм Вес: 0.5 кг

Комплектация: