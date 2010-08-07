Видеомикшер AvMatrix PVS0615U, портативный, 6CH, SDI, USB
Код товара : УТ-00073392
Артикул : 29707
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
AVMATRIX PVS0615U – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Благодаря встроенному 15,6-дюймовому ЖК-монитору, видеомикшер можно использовать на самых разных площадках при проведении мероприятий, семинаров и т.д. Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.
USB выход для потокового воспроизведения
Видеомикшер PVS0615U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.
Самый тонкий видеомикшер с дисплеем 15.6''
Самый тонкий видеомикшер со встроенным 15,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и прочным металлическим корпусом. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW, PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, отображать часы и настройки меню.
Хромакей/Люмакей
Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона. Доступна регулировка размера и положения окон в соответствии с задачей. Микшировать многоканальный звук можно с помощью фейдеров на панели управления.
Рычаг выполнения перехода
Доступно два типа управления переходом между источниками PVW и PGM: переход без эффектов (CUT) и переход с эффектами (АВТО, T-BAR). В автоматическом режиме поддерживаются эффекты перехода WIPE, MIX и FADE, регулировка скорости перехода позволит удовлетворить различные потребности.
Запись сигнала PGM
Функция записи видео на SD-карту с разрешением до 1080p60 с возможностью приостановки и продолжения записи.
USB медиаплеер
5 и 6 каналы поддерживают различные сигналы, такие как USB, HDMI, DVI и VGA, что позволит выполнить самые различные задачи. Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.
Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.
Автодетектируемые входы и выбираемые выходы PGM
Низкопрофильный корпус оснащен различными интерфейсами для удовлетворения различных требований. 4×SDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы, 2xSDI и 2×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xHDMI многооконный выход. Формат на входе определяется автоматически, а формат на выходе PGM можно выбрать.
Основные характеристики:
- Портативный дизайн "все в одном" с 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD для многоэкранного просмотра
- 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB
- 3×SDI PGM выхода (1×AUX), 2×HDMI PGM и 1×HDMI multiview выходы
- Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата
- T-Bar/ AUTO/ CUT переходы и MIX/ FADE/ WIPE эффекты
- Luma Key/ Chroma Key длявиртуальной студии
- Запись PGM сигнала на карту SD, до 1080p60
- Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы
- Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC
- Модель видеомикшера: AVMATRIX PVS0615U
- Переходы и эффекты: Рычаг T-Bar/AUTO/CUT, Wipe/Mix/Fade/FTB/Color Bar
- Прямая трансляция: USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC
- Режимы: Luma Key/Chroma Key/PiP/POP/Multiview
- Аудио режимы: режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV
- Запись видео: SD-карта, H.264, источник PGM до 1080p
Дисплей
- LCD дисплей: 15.6 дюйма, разрешение 1920х1080
Входы
- Видео входы: SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI2.0 type-A(100Ω)×2, DVI-I(VGA совместимый)×2
- USB Медиаплеер: USB type-A×2
- Аналоговый аудио вход: TRS(L/R)×1
- PGM потоковый выходы: USB type-С×1
- PGM выходы: HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×2
- AUX выход: HD/3G-SDI(75Ω)×1
- Multiview выход: HDMI type-A×2
- Аналоговые аудио выходы: TRS(L/R)×1
Передача данных
- LAN: Синхронизация локального времени
- Tally: GPIO
SDI Входные форматы:
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080psF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 625i 50 PAL,
- 525i 59.94 NTSC
HDMI Входные форматы:
- 4K 60/50/30, 2K 60/50/30
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976
- 1080i 50/59.94/60
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 576i 50, 576p 50, 480i 60, 480p 60
- SDI/HDMI масштабируемый выход 1080p 60/50/30/25/24 1080i 50/60
- HDMI Multiview выход 1080p 60
- SDI cоответствие стандартам SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M
- USB интерфейс Совместим с USB3.0 и USB2.0, до 1080p 60
Прочие параметры
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Источник питания: DC12В 5А, 33 Вт
- Размеры: 375×271.5×43.7мм
- Вес: 4 кг
- Вес с упаковкой: 5 кг