Описание

AVMATRIX PVS0615U – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет комбинировать видео, микшировать аудио и записывать созданную программу. Благодаря встроенному 15,6-дюймовому ЖК-монитору, видеомикшер можно использовать на самых разных площадках при проведении мероприятий, семинаров и т.д. Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.

USB выход для потокового воспроизведения

Видеомикшер PVS0615U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

Самый тонкий видеомикшер с дисплеем 15.6''

Самый тонкий видеомикшер со встроенным 15,6-дюймовым экраном с разрешением FHD и прочным металлическим корпусом. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW, PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, отображать часы и настройки меню.

Хромакей/Люмакей

Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона. Доступна регулировка размера и положения окон в соответствии с задачей. Микшировать многоканальный звук можно с помощью фейдеров на панели управления.

Рычаг выполнения перехода

Доступно два типа управления переходом между источниками PVW и PGM: переход без эффектов (CUT) и переход с эффектами (АВТО, T-BAR). В автоматическом режиме поддерживаются эффекты перехода WIPE, MIX и FADE, регулировка скорости перехода позволит удовлетворить различные потребности.

Запись сигнала PGM

Функция записи видео на SD-карту с разрешением до 1080p60 с возможностью приостановки и продолжения записи.

USB медиаплеер

5 и 6 каналы поддерживают различные сигналы, такие как USB, HDMI, DVI и VGA, что позволит выполнить самые различные задачи. Подключите накопитель к USB-порту на боковой панели и управляйте воспроизведением видеоконтента с панели управления. Встроенный USB медиаплеер поддерживает файлы видео и фото.

Широкая сфера применения

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Автодетектируемые входы и выбираемые выходы PGM

Низкопрофильный корпус оснащен различными интерфейсами для удовлетворения различных требований. 4×SDI и 2xDVI-I/HDMI/VGA/USB входы, 2xSDI и 2×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xHDMI многооконный выход. Формат на входе определяется автоматически, а формат на выходе PGM можно выбрать.

Основные характеристики:

Портативный дизайн "все в одном" с 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD для многоэкранного просмотра

6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB

3×SDI PGM выхода (1×AUX), 2×HDMI PGM и 1×HDMI multiview выходы

Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM/AUX с назначением формата

T-Bar/ AUTO/ CUT переходы и MIX/ FADE/ WIPE эффекты

Luma Key/ Chroma Key длявиртуальной студии

Запись PGM сигнала на карту SD, до 1080p60

Аудио микшер: TRS аналоговые и SDI, HDMI, USB встроенные аудиоканалы

Захват сигнала без компрессии для прямой трансляции в соответствии с UVC и UAC

Характеристики:

Модель видеомикшера: AVMATRIX PVS0615U

Функции

Переходы и эффекты: Рычаг T-Bar/AUTO/CUT, Wipe/Mix/Fade/FTB/Color Bar

Рычаг T-Bar/AUTO/CUT, Wipe/Mix/Fade/FTB/Color Bar Прямая трансляция: USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC

USB type-C захват без компрессии, в соответствии с UVC и UAC Режимы: Luma Key/Chroma Key/PiP/POP/Multiview

Luma Key/Chroma Key/PiP/POP/Multiview Аудио режимы: режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV

режим микширования Mixing/режим сопровождения AFV Запись видео: SD-карта, H.264, источник PGM до 1080p

Дисплей

LCD дисплей: 15.6 дюйма, разрешение 1920х1080

Входы

Видео входы: SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI2.0 type-A(100Ω)×2, DVI-I(VGA совместимый)×2

SD/HD/3G-SDI(75Ω)×4/HDMI2.0 type-A(100Ω)×2, DVI-I(VGA совместимый)×2 USB Медиаплеер: USB type-A×2

USB type-A×2 Аналоговый аудио вход: TRS(L/R)×1

Выходы

PGM потоковый выходы: USB type-С×1

USB type-С×1 PGM выходы: HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×2

HD/3G-SDI(75Ω)×2; HDMI type-A(100Ω)×2 AUX выход: HD/3G-SDI(75Ω)×1

HD/3G-SDI(75Ω)×1 Multiview выход: HDMI type-A×2

HDMI type-A×2 Аналоговые аудио выходы: TRS(L/R)×1

Передача данных

LAN: Синхронизация локального времени

Синхронизация локального времени Tally: GPIO