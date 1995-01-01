Контроллер AvMatrix PKC3000 для управления PTZ-камерами (IP Based)
Код товара : УТ-00073417
Артикул : 29720
Гарантия производителя 2 года
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Описание
AvMatrix PKC3000 – профессиональный контроллер PTZ-камеры, поддерживающий управление через RS-422/RS-485/RS-232/IP, с возможностью подключения до 255 камер. Обеспечивает возможность управления диафрагмой, фокусом, балансом белого, экспозицией и контролем скорости в реальном времени, а также более точные настройки камер PTZ, широко используемых в промышленности, конференциях, удаленных медицинских услугах и многих других сферах.
Протокол управления камерой
PKC3000 имеет множество интерфейсов управления, включая IP, RS-422/ RS-485/ RS-232, что позволяет легко подсоединить камеры с различными интерфейсами. Он обеспечивает кросс-протокол смешанного управления на одном контроллере, работающем по VISCA, VISCA Over IP, Pelco P&D, а также ONVIF. PKC3000 позволяет управлять одновременно несколькими PTZ-камерами различных марок, включая AVMATRIX, HuddleCamHD, PTZOptics, Sony, Bird Dog и NewTek.
IP-управление
IP-управление – это интеллектуальный и очень удобный режим управления. Функция простого обнаружения IP-камер автоматически ищет все доступные IP-камеры в сети и назначает им IP-адреса. IP-управление поддерживает ONVIF, Visca Over IP.
Управление по RS-232/485/422
Стандарты RS-232, RS-422 и RS-485 поддерживают такие протоколы, как PELCO-D, PELCO-P, VISCA. Любое устройство на шине RS485 может быть индивидуально сконфигурировано с различными протоколами и скоростями передачи данных.
Быстрый доступ к управлению камерой
Контроллер позволяет тонко настраивать камеры PTZ, в том числе регулировать диафрагму, экспозицию, баланс белого, фокусировку, скорость панорамирования/наклона и скорость масштабирования.
Ручка меню
Используется для управления скоростью панорамирования/наклона, скоростью масштабирования и настройками меню PTZ-камеры.
6 клавиш вызова камеры и назначаемых пользователем клавиш
Контроллер имеет 6 назначаемых пользователем клавиш, которые по умолчанию отвечают за быстрый вызов камеры 1~6, кроме того, каждой кнопке можно назначить свою собственную функцию в соответствии с требованиями пользователя.
4D джойстик и качелька
Высококачественный 4D-джойстик позволяет контролировать скорость панорамирования, наклона, масштабирования и фиксировать действия. Профессиональный тумблер/качелька для управления зумом обеспечивает тактильное ощущение.
Настройка камеры и положения
Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов. С помощью 2-дюймового цветного ЖК-экрана можно быстро настроить протокол управления камерой и угол поворота.
Питание через Ethernet и сетевой адаптер
Управление до 255 IP-камер в одной сети с поддержкой PoE. Вы можете использовать не только традиционный сетевой источник питания постоянного тока, но и источник питания PoE для работы в различных условиях.
Корпус из алюминиевого сплава
Корпус из анодированного алюминиевого сплава повышает класс изделия, обеспечивая эффективную теплоотдачу и стабильность работы оборудования.
Удобный дизайн
Раскладные ножки для подъема контроллера обеспечивают простоту установки и гибкость применения.
Схема подключения
Для передачи управляющих сигналов используются интерфейсы RS-232, RS-422, RS-485 и IP (RJ45), благодаря этому к контроллеру можно подключить до 255 камер. Следующая схема подключения показывает, как управлять несколькими камерами по IP через PTZ-контроллер.
Широкая схема применения
Контроллер может использоваться в сфере образования, конференций, дистанционного медицинского обслуживания, телевещания, видеопроизводства и других областях.
Основные характеристики:
- Перекрестное управление с совмещением протоколов управления по IP/ RS-422/ RS-485/ RS- 232
- Протоколы управления VISCA, VISCA-Over-IP, Onvif и Pelco P/D
- Управление в общей сложности до 255 IP-камерами в одной сети
- 6 клавиш быстрого вызова камер и 6 назначаемых пользователем клавиш для быстрого вызова горячих функций
- Быстрое управление экспозицией, выдержкой, диафрагмой, компенсацией, балансом белого, фокусировкой, скоростью панорамирования / наклона, скоростью масштабирования
- Тактильно ощущаемая профессиональная клавиша для управления масштабированием
- Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов
- Многоцветная подсветка клавиш ориентирует управление на соответствующие функции
- Выход Tally GPIO для индикации камеры, которая в данный момент управляется
- Металлический корпус с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем, 4D джойстиком, 5 вращающимися ручками
- Поддерживает как POE, так и питание от источников питания постоянного тока 12В
Характеристики:
- Модель: PKC3000
- Интерфейсы и протоколы: Сетевой: RJ45 (ONVIF,VISCA)
- Последовательный порт: RS422/485, RS232 (VISCA, PELCO-D, PELCO-P)
- Скорость коммуникации: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
- Дисплей: LCD 2.2"
- Джойстик: 4D (Pan/Tilt/Zoom/Lock)
- Быстрый вызов камеры: 6 каналов
- Клавиатура: Назначаемые кнопки ×6, вращающиеся ручки ×5, клавиша-качелька ×1
- Адресация камеры: до 255
- Пресеты: до 255
- Питание: PoE / DC=12В +/-10%, 5Вт
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Размеры: 270 х 145 х 29.5мм / 270 х 145 х 106.6мм (с джойстиком)
- Вес: 1.2 кг