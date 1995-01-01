Описание

AvMatrix PKC3000 – профессиональный контроллер PTZ-камеры, поддерживающий управление через RS-422/RS-485/RS-232/IP, с возможностью подключения до 255 камер. Обеспечивает возможность управления диафрагмой, фокусом, балансом белого, экспозицией и контролем скорости в реальном времени, а также более точные настройки камер PTZ, широко используемых в промышленности, конференциях, удаленных медицинских услугах и многих других сферах.

Протокол управления камерой

PKC3000 имеет множество интерфейсов управления, включая IP, RS-422/ RS-485/ RS-232, что позволяет легко подсоединить камеры с различными интерфейсами. Он обеспечивает кросс-протокол смешанного управления на одном контроллере, работающем по VISCA, VISCA Over IP, Pelco P&D, а также ONVIF. PKC3000 позволяет управлять одновременно несколькими PTZ-камерами различных марок, включая AVMATRIX, HuddleCamHD, PTZOptics, Sony, Bird Dog и NewTek.

IP-управление

IP-управление – это интеллектуальный и очень удобный режим управления. Функция простого обнаружения IP-камер автоматически ищет все доступные IP-камеры в сети и назначает им IP-адреса. IP-управление поддерживает ONVIF, Visca Over IP.

Управление по RS-232/485/422

Стандарты RS-232, RS-422 и RS-485 поддерживают такие протоколы, как PELCO-D, PELCO-P, VISCA. Любое устройство на шине RS485 может быть индивидуально сконфигурировано с различными протоколами и скоростями передачи данных.

Быстрый доступ к управлению камерой

Контроллер позволяет тонко настраивать камеры PTZ, в том числе регулировать диафрагму, экспозицию, баланс белого, фокусировку, скорость панорамирования/наклона и скорость масштабирования.

Ручка меню

Используется для управления скоростью панорамирования/наклона, скоростью масштабирования и настройками меню PTZ-камеры.

6 клавиш вызова камеры и назначаемых пользователем клавиш

Контроллер имеет 6 назначаемых пользователем клавиш, которые по умолчанию отвечают за быстрый вызов камеры 1~6, кроме того, каждой кнопке можно назначить свою собственную функцию в соответствии с требованиями пользователя.

4D джойстик и качелька

Высококачественный 4D-джойстик позволяет контролировать скорость панорамирования, наклона, масштабирования и фиксировать действия. Профессиональный тумблер/качелька для управления зумом обеспечивает тактильное ощущение.

Настройка камеры и положения

Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов. С помощью 2-дюймового цветного ЖК-экрана можно быстро настроить протокол управления камерой и угол поворота.

Питание через Ethernet и сетевой адаптер

Управление до 255 IP-камер в одной сети с поддержкой PoE. Вы можете использовать не только традиционный сетевой источник питания постоянного тока, но и источник питания PoE для работы в различных условиях.

Корпус из алюминиевого сплава

Корпус из анодированного алюминиевого сплава повышает класс изделия, обеспечивая эффективную теплоотдачу и стабильность работы оборудования.

Удобный дизайн

Раскладные ножки для подъема контроллера обеспечивают простоту установки и гибкость применения.

Схема подключения

Для передачи управляющих сигналов используются интерфейсы RS-232, RS-422, RS-485 и IP (RJ45), благодаря этому к контроллеру можно подключить до 255 камер. Следующая схема подключения показывает, как управлять несколькими камерами по IP через PTZ-контроллер.

Широкая схема применения

Контроллер может использоваться в сфере образования, конференций, дистанционного медицинского обслуживания, телевещания, видеопроизводства и других областях.

Основные характеристики:

Перекрестное управление с совмещением протоколов управления по IP/ RS-422/ RS-485/ RS- 232

Протоколы управления VISCA, VISCA-Over-IP, Onvif и Pelco P/D

Управление в общей сложности до 255 IP-камерами в одной сети

6 клавиш быстрого вызова камер и 6 назначаемых пользователем клавиш для быстрого вызова горячих функций

Быстрое управление экспозицией, выдержкой, диафрагмой, компенсацией, балансом белого, фокусировкой, скоростью панорамирования / наклона, скоростью масштабирования

Тактильно ощущаемая профессиональная клавиша для управления масштабированием

Автоматический поиск доступных IP-камер в сети и простое назначение IP-адресов

Многоцветная подсветка клавиш ориентирует управление на соответствующие функции

Выход Tally GPIO для индикации камеры, которая в данный момент управляется

Металлический корпус с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем, 4D джойстиком, 5 вращающимися ручками

Поддерживает как POE, так и питание от источников питания постоянного тока 12В

Характеристики: