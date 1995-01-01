Мультивьюер AvMatrix MV0430, 3G-SDI, 4CH
Код товара : УТ-00073419
Артикул : 29996
Гарантия производителя 2 года
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Описание
MV0430 – это изящный и профессиональный SDI мультивьювер, который оснащен 4-мя входами 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2-мя выходами 3G-SDI, а также одним выходом HDMI. На выбор предусмотрено 16 предустановленных макетов мультиэкрана. Пользователь также может свободно регулировать размер и положение 11-символьного наложения UMD и аудио индикатора. Все функции можно легко настроить с помощью встроенного DIP-переключателя или ПК по локальной сети. MV0430 – подходящий вариант для вещания и постпродакшна.
11 форматов вывода на выбор
MV0430 имеет 4 канала 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2 выхода 3G-SDI, а также один выход HDMI. 4 входных сигнала могут отображаться одновременно на одном дисплее. Разрешение от 720p25 до 1080p60. Пользователи могут выбрать 11 форматов вывода сигнала.
16 предустановленных макетов мультиэкрана
MVU430 обеспечивает 16 предустановленных макетов мультиэкрана, включая часто используемые режимы, такие как quad split, полноэкранный режим, трехоконный экран, PiP и P0P режимы.
Определяемое пользователем наложение UMD и индикатора звука.
Еще одной приятной особенностью MV0430 является дружественный дизайн, например, в каждом отдельном окне пользователи могут установить 11 знаков наложения UMD раздельно и свободно регулировать его размер и положение. Подобным образом, размер и положение 2-х канального индикатора звука также могут быть назначены пользователем.
Простое управление DIP-переключателями.
Установка DIP-переключателей для настройки функций пальцем, без каких-либо инструментов. Это разумный способ быстрого изменения общих настроек при использовании вне помещений. Между тем, устройство также можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через локальную сеть. Кроме того, последняя версия прошивки может быть обновлена через порт локальной сети.
Два других способа управления: программное обеспечение для ПК и USB-клавиатура
MV0430 поставляется с бесплатным программным обеспечением для управления от ПК, вы можете подключить компьютер через Ethernet для реализации управления коммутатором от ПК с Windows. Существует еще один удобный метод управления устройством, который заключается в подключении USB-клавиатуры к USB-порту для удобства настройки.
Основные характеристики:
- 4 x SDI/ HD/ 3G-SDI входа с автоматическим детектированием
- 2 выхода SD/ HD /3G-SDI и 1 x HDMI для мультиэкранного просмотра.
- 11 выбираемых выходных форматов SDI и HDMI
- 16 предустановленных макетов, как в полноэкранном, так и в многооконном режиме
- наложение UMD из 11 символов, пользовательское положение и цвет
- Наложение индикатора уровня звука, пользовательское положение
- Простое управление с помощью DIP-переключателей
- USB-порт для управления с клавиатуры
- Порт локальной сети для управления и обновления встроенного ПО
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
- Модель: AVMATRIX MV0430
- Вход видео SDI: SD/HD/3G-SDI x 4
- Выход видео SDI: SD/HD/3G-SDI x 4
- Выход видео HDMI: HDMI type A х 1
Поддерживаемые входные форматы SDI:
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 625i 50 PAL
- 525i 59.94 NTSC
- 1080p 60/50/30/25/24
- 1080i 60/50
- 720p 60/50/30/25
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI
- Стандарты SDI: SMPTE 292M, SMPTE 259M,SMPTE 424M
- SDI & HDMI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV или RGB для входа, YUV для выхода
- Автопереключение SDI: Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе
- DIP переключатели: Конфигурация
- LAN порт: Конфигурация и апгрейд
- USB порт: Клавиатура USB
- Разъем питания: Разъем питания с резьбой
- Мощность потребления: 6,0 Вт
- Напряжение питания: DC 6-24 В
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃ (выход HDMI - 0℃~ 60℃)
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 125.5×104×24.5 мм
- Вес: 465 г
Комплектация:
- Мультивьюер MV0430
- Монтажный кронштейн – 2 шт
- Универсальный источник питания DC 12V