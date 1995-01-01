Описание

Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации.

Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки. Бесшовный матричный коммутатор 3G-SDI поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит/с до 3 Гбит/с.

Встроенный кадровый синхронизатор поддерживает одновременный ввод сигналов с разной частотой кадров, что позволяет осуществлять плавное переключение без подрывов и черного экрана. Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, или программного обеспечения ПК через LAN / RS-422.

Характеристики:

Модель: AVMATRIX MSS1611-S SDI

AVMATRIX MSS1611-S SDI Входы: 16×SD/HD/3G-SDI

16×SD/HD/3G-SDI Выходы: 16×SD/HD/3G-SDI

SDI входные форматы:

1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94

SDI выходные форматы:

1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080I60/59.84/50 720P60/59.94/50/30/29.97/25/24 625I50 480I60/59.94

SDI автоопределение: Автовыбор SD, HD и 3G-SDI на входах

Автовыбор SD, HD и 3G-SDI на входах SDI соответствие стандартам: SMPTE 372M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

SMPTE 372M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Цветовое пространство и разрешение SDI: YUV 4:2:2 10bit/12bit

YUV 4:2:2 10bit/12bit Управление: Кнопки передней панели, Приложение ПК LAN/RS-422

Кнопки передней панели, Приложение ПК LAN/RS-422 Источник питания: PS-1, PS-2, резервированное питание

PS-1, PS-2, резервированное питание Диапазон напряжений: DC 12-24В

DC 12-24В Потребляемая мощность: 14Вт

14Вт Рабочая температура: -20~60°С

-20~60°С Температура хранения: -30~70°С

-30~70°С Монтажный размер: Стандартный 19” 1 рэковый корпус

Стандартный 19” 1 рэковый корпус Вес: 2 кг

2 кг Вес с упаковкой: 3.8 кг

Комплектация: