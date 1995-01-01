Коммутатор AvMatrix MSS1611-S, матричный, бесшовный, SDI
Код товара : УТ-00073377
Артикул : 29974
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации.
Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки. Бесшовный матричный коммутатор 3G-SDI поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит/с до 3 Гбит/с.
Встроенный кадровый синхронизатор поддерживает одновременный ввод сигналов с разной частотой кадров, что позволяет осуществлять плавное переключение без подрывов и черного экрана. Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, или программного обеспечения ПК через LAN / RS-422.
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX MSS1611-S SDI
- Входы: 16×SD/HD/3G-SDI
- Выходы: 16×SD/HD/3G-SDI
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50
- 720p 30/29.97/25/24/23.98
- 625i 50
- 525i 59.94
- 1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080I60/59.84/50
- 720P60/59.94/50/30/29.97/25/24
- 625I50
- 480I60/59.94
- SDI автоопределение: Автовыбор SD, HD и 3G-SDI на входах
- SDI соответствие стандартам: SMPTE 372M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
- Цветовое пространство и разрешение SDI: YUV 4:2:2 10bit/12bit
- Управление: Кнопки передней панели, Приложение ПК LAN/RS-422
- Источник питания: PS-1, PS-2, резервированное питание
- Диапазон напряжений: DC 12-24В
- Потребляемая мощность: 14Вт
- Рабочая температура: -20~60°С
- Температура хранения: -30~70°С
- Монтажный размер: Стандартный 19” 1 рэковый корпус
- Вес: 2 кг
- Вес с упаковкой: 3.8 кг
Комплектация:
- Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI
- Блок питания DC 12V 5A – 2 шт