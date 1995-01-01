Коммутатор AvMatrix MSS0811, матричный, компактный, 3G-SDI 8x8
Код товара : УТ-00073418
Артикул : 30001
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Компактный SDI матричный коммутатор MSS0811 имеет 8 входов и 8 выходов, поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит / с до 3 Гбит /с и передает все встроенные SDI аудио / служебные данные. Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, клавиатуры по USB или программного обеспечения ПК через LAN / RS-232.
Гибкая маршрутизация сигналов
Эта матрица построена по мультиформатной технологии, поэтому она может автоматически распознавать несколько источников видеосигналов форматов SD/HD/3G-SDI (уровни A и B) и DVB-ASI одновременно и коммутировать несколько видеопотоков в NTSC, PAL, SD, 720, 1080 с любой частотой кадров.
Передняя панель
Матричный коммутатор MSSD811 может полноценно управляться с передней панели. Текущее состояние всех коммутаций можно визуально просмотреть на 2,2-дюймовом ЖК-экране. Кроме того, кнопка блокировки идеально подходит для предотвращения случайных переключений.
Программное обеспечение для ПК
Матричный коммутатор поставляется с бесплатным программным обеспечением для управления от ПК, вы можете подключить компьютер по сети Ethernet для дистационного управления от ПК с ОС Windows. Также вы можете использовать это ПО для управления через последовательный порт RS-232.
USB-клавиатура
Существует еще один удобный метод управления устройством, который заключается в подключении USB-клавиатуры к USB-порту для удобства настройки.
Резервированное питание
Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя резервными источниками питания обеспечивает высочайшее качество сигнала и максимальное время безотказной работы даже в случае сбоев питания.
Компактная конструкция
Суперкомпактный формат 1RU имеет глубину всего несколько дюймов, что делает его идеально подходящим для эксплуатации в условиях эфирного вещания, съемок или постпродакшна, от передвижных ТВ фургонов и монтажных комплексов до корпоративных видеоинсталляций или живых театральных AV-систем.
Основные характеристики:
- 8 входов 3G-SDI, 8 выходов 3G-SDI
- Автоматическое определение формата и эквализация частотных потерь входного сигнала SDI
- Поддерживается сигнал Level A и Level B
- Передача всех служебных данных и встроенного звука.
- Совместимость с интерфейсом DVB-ASI
- Бесплатное программное обеспечение управления для ПК: LAN, RS-232
- Кнопки управления на передней панели и USB-клавиатура
- Конструкция с резервированием питания
Характеристики:
- Модель: AVMATRIX MSS0811
- Вход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8
- Выход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI
- (2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98
- (2K) 2048×1080P 30/29.97/25/24/23.98
- (HD) 1920×1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- (HD) 1920×1080P 30/29.97/25/24/23.98
- (HD) 1920×1080i 60/59.94/50
- (HD) 1280×720p 60/59.94/50
- (HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98
- (SD) 625i 50
- (SD) 525i 59.94
- Стандарты SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
- SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит, XYZ 4:4:4 12bit
- Автопереключение SDI: Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе
- Управление: Кнопки передней панели, ПО дистанционного управления (LAN), ПО дистанционного управления (RS-232), Клавиатура USB (Порт USB Type A)
- Разъем питания: Разъем питания с резьбой
- Напряжение питания: DC 6-24 В
- Источник питания: PS-1, PS-2, резервированное питание
- Мощность потребления: 7,0 Вт
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: Стандартный 19” 1U корпус
- Вес: 1.1 кг
Комплектация:
- Матричный коммутатор MSS0811 (8x8 3G-SDI)
- DC 12V 5A Блок питания × 2