Описание

Компактный SDI матричный коммутатор MSS0811 имеет 8 входов и 8 выходов, поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит / с до 3 Гбит /с и передает все встроенные SDI аудио / служебные данные. Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, клавиатуры по USB или программного обеспечения ПК через LAN / RS-232.

Гибкая маршрутизация сигналов

Эта матрица построена по мультиформатной технологии, поэтому она может автоматически распознавать несколько источников видеосигналов форматов SD/HD/3G-SDI (уровни A и B) и DVB-ASI одновременно и коммутировать несколько видеопотоков в NTSC, PAL, SD, 720, 1080 с любой частотой кадров.

Передняя панель

Матричный коммутатор MSSD811 может полноценно управляться с передней панели. Текущее состояние всех коммутаций можно визуально просмотреть на 2,2-дюймовом ЖК-экране. Кроме того, кнопка блокировки идеально подходит для предотвращения случайных переключений.

Программное обеспечение для ПК

Матричный коммутатор поставляется с бесплатным программным обеспечением для управления от ПК, вы можете подключить компьютер по сети Ethernet для дистационного управления от ПК с ОС Windows. Также вы можете использовать это ПО для управления через последовательный порт RS-232.

USB-клавиатура

Существует еще один удобный метод управления устройством, который заключается в подключении USB-клавиатуры к USB-порту для удобства настройки.

Резервированное питание

Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя резервными источниками питания обеспечивает высочайшее качество сигнала и максимальное время безотказной работы даже в случае сбоев питания.

Компактная конструкция

Суперкомпактный формат 1RU имеет глубину всего несколько дюймов, что делает его идеально подходящим для эксплуатации в условиях эфирного вещания, съемок или постпродакшна, от передвижных ТВ фургонов и монтажных комплексов до корпоративных видеоинсталляций или живых театральных AV-систем.

Основные характеристики:

8 входов 3G-SDI, 8 выходов 3G-SDI

Автоматическое определение формата и эквализация частотных потерь входного сигнала SDI

Поддерживается сигнал Level A и Level B

Передача всех служебных данных и встроенного звука.

Совместимость с интерфейсом DVB-ASI

Бесплатное программное обеспечение управления для ПК: LAN, RS-232

Кнопки управления на передней панели и USB-клавиатура

Конструкция с резервированием питания

Характеристики:

Модель: AVMATRIX MSS0811

Интерфейсы

Вход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8

SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8 Выход: SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8

Форматы

Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI

Поддерживаемые входные форматы SDI:

(2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98 (2K) 2048×1080P 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080P 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080i 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94

Стандарты SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит, XYZ 4:4:4 12bit

RGB 4:4:4 10 бит/12 бит, YUV 4:2:2/4:4:4 10 бит/12 бит, XYZ 4:4:4 12bit Автопереключение SDI: Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе

Автодетектирование SD, HD и 3G-SDI на входе Управление: Кнопки передней панели, ПО дистанционного управления (LAN), ПО дистанционного управления (RS-232), Клавиатура USB (Порт USB Type A)

Прочие параметры

Разъем питания: Разъем питания с резьбой

Разъем питания с резьбой Напряжение питания: DC 6-24 В

DC 6-24 В Источник питания: PS-1, PS-2, резервированное питание

PS-1, PS-2, резервированное питание Мощность потребления: 7,0 Вт

7,0 Вт Рабочая температура: -20℃~ 60℃

-20℃~ 60℃ Температура хранения: -30℃~ 70℃

-30℃~ 70℃ Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры: Стандартный 19” 1U корпус

Стандартный 19” 1U корпус Вес: 1.1 кг

Комплектация: