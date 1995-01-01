Конвертер AvMatrix Mini SC1112 преобразования 3G-SDI в HDMI
Код товара : УТ-00073400
Артикул : 29716
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Конвертер AVMATRIX Mini SC1112 – вещательный мини-преобразователь в прочном металлическом корпусе, преобразует входной сигнал SDI в сигнал HDMI.
Создан для вещания
Конвертер, имеющий карманные размеры, очень удобен для использования благодаря полноразмерным разъемам SDI и HDMI. Поддерживаются различные кино- и видеоформаты (Level A или Level B), в том числе до 1080p 60Гц. Соответствуя стандарту EMC, конвертер обеспечивает стабильную и надежную работу в режиме 24/7 без каких-либо лагов и задержек.
Работает в любом месте
Мини-конвертер AVMATRIX оснащен универсальным разъемом micro-USB 5В и может питаться не только от блока питания постоянного тока, но также и от внешнего аккумулятора, ноутбука или компьютера. Благодаря низкому энергопотреблению, внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч может обеспечить более 24 часов бесперебойной работы.
Карманный размер и легкий монтаж
Миниатюрный дизайн помогает использовать этот конвертер как в помещении, так и на улице. Его можно положить в карман и взять с собой куда угодно. Удобный и съемный кронштейн позволяет устанавливать его там, где это необходимо.
Основные характеристики:
- Вход 3G/HD/SD-SDI (автоматический выбор)
- Выход HDMI типа А
- Выход сквозной 3G/HD/SD-SDI
- Поддерживает разрешение до 1080p60
- Круглосуточная работа без сбоев и задержек
- Порт Micro-USB для внешнего источника питания
- Адаптер питания переменного тока и монтажный кронштейн в комплекте
- Модель: AVMATRIX Mini SC1112
- Входы видео: 1 x 3G/HD/SD-SDI (автоматический выбор)
- Выходы видео: 1 x HDMI type-A, 1 x 3G/HD/SD-SDI проходной
SDI входные форматы:
- 1080p 50/59.94/60
- 1080psf 23.98/24/25/29.97/30
- 1080p 23.98/24/25/29.97/30
- 1080i 50/59.94/60
- 720p 24/25/30/50/59.94/60
- 625i 50
- 525i 59.94
- SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI
- SDI соответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M
- SDI цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2
- SDI Автоопределение: Автовыбор SD-SDI ,HD-SDI и 3G-SDI на входе
- 1080p 50/59.94/60
- 1080p 23.98/24/25/29.97/30
- 1080i 50/59.94/60
- 720p 24/25/30/59.94/60
- 576i 50
- 480i 60
- HDMI цветовое пространство и разрешение: YUV 4:2:2
- Питание: micro-USB =3.3…5В (1.5Вт)
- Рабочая температура: 0~60°С
- Температура хранения: 0~60°С
- Размеры: 71 х 41 х 23 мм
Комплектация:
- Конвертер AVMATRIX SC1112
- Монтажный кронштейн
- Адаптер питания (=5В)
- USB кабель