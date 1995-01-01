Описание

Конвертер AVMATRIX Mini SC1112 – вещательный мини-преобразователь в прочном металлическом корпусе, преобразует входной сигнал SDI в сигнал HDMI.

Создан для вещания

Конвертер, имеющий карманные размеры, очень удобен для использования благодаря полноразмерным разъемам SDI и HDMI. Поддерживаются различные кино- и видеоформаты (Level A или Level B), в том числе до 1080p 60Гц. Соответствуя стандарту EMC, конвертер обеспечивает стабильную и надежную работу в режиме 24/7 без каких-либо лагов и задержек.

Работает в любом месте

Мини-конвертер AVMATRIX оснащен универсальным разъемом micro-USB 5В и может питаться не только от блока питания постоянного тока, но также и от внешнего аккумулятора, ноутбука или компьютера. Благодаря низкому энергопотреблению, внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч может обеспечить более 24 часов бесперебойной работы.

Карманный размер и легкий монтаж

Миниатюрный дизайн помогает использовать этот конвертер как в помещении, так и на улице. Его можно положить в карман и взять с собой куда угодно. Удобный и съемный кронштейн позволяет устанавливать его там, где это необходимо.

Основные характеристики:

Вход 3G/HD/SD-SDI (автоматический выбор)

Выход HDMI типа А

Выход сквозной 3G/HD/SD-SDI

Поддерживает разрешение до 1080p60

Круглосуточная работа без сбоев и задержек

Порт Micro-USB для внешнего источника питания

Адаптер питания переменного тока и монтажный кронштейн в комплекте

Характеристики:

Модель: AVMATRIX Mini SC1112

AVMATRIX Mini SC1112 Входы видео: 1 x 3G/HD/SD-SDI (автоматический выбор)

1 x 3G/HD/SD-SDI (автоматический выбор) Выходы видео: 1 x HDMI type-A, 1 x 3G/HD/SD-SDI проходной

Форматы

SDI входные форматы:

1080p 50/59.94/60 1080psf 23.98/24/25/29.97/30 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 24/25/30/50/59.94/60 625i 50 525i 59.94

SDI скорость видеопотока: SD,HD и 3G-SDI

SD,HD и 3G-SDI SDI соответствие стандартам: SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M

SMPTE 259M / SMPTE 292M / SMPTE 424M SDI цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2

YUV 4:2:2 SDI Автоопределение: Автовыбор SD-SDI ,HD-SDI и 3G-SDI на входе

HDMI входные форматы:

1080p 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 24/25/30/59.94/60 576i 50 480i 60

HDMI цветовое пространство и разрешение: YUV 4:2:2

Прочие параметры

Питание: micro-USB =3.3…5В (1.5Вт)

micro-USB =3.3…5В (1.5Вт) Рабочая температура: 0~60°С

0~60°С Температура хранения: 0~60°С

0~60°С Размеры: 71 х 41 х 23 мм

Комплектация: