Описание

Мощный профессиональный 4-канальный видеомикшер с мультиформатными HDMI и SDI входами в компактном металлическом корпусе поддерживает различные функции, включая коммутацию видео, микширование аудио, выходы PGM / multiview / Aux, различные эффекты перехода, Chroma Key и т.д. Устройство поддерживает потоковое воспроизведение выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Пользователь также может настроить различные параметры и быстро импортировать или экспортировать конфигурацию для различных сценариев.

Масштабирование сигналов выхода и Мультискрина

Микшер поддерживает многоформатные входы, включая сигналы HDMI/SDI 1080p, 1080i, 720p, 576i и 480p. Каждый выход поддерживает масштабирование вверх / вниз и может быть назначен как источник HDMI / SDI, PVW, PGM, чистый PGM или Mulliview. Кроме того, все камеры, а также статус настройки / меню можно контролировать с помощью выхода multiview.

USB-выход для потоковой передачи

Подключите микшер к компьютеру с Windows 7/8/10, Mac OS через USB-выход и используйте такие программы, как OBS, PotPlayer, vMix и т.д. для реализации прямой трансляции на Youtube, Twitter и т.д. платформы. Источником видеосигнала USB выхода может быть не только PGM-выход, но также HDMI/SDI входы, PVW или чистый PGM-выход.

USK и DSK

Видеомикшер поддерживает функции цветового и яркостного кеинга, что удобно для пользователей для удаления цвета синего/зеленого или черного фона для приложений виртуальной студии или живого вещания. Кроме того, пользователь может сделать точную настройку по цвету, используя настройки выбора цвета, порога и усиления.

Эффекты перехода

В видеомикшере доступны эффекты WIPE (11x2 вариантов), микширования и затемнения. Переход может быть выполнен с помощью кнопки AUTO или ручки T-Bar. Пользователь также может осуществлять переход без эффекта, переключаясь через CUT.

Режимы 2xPIP (картинка в картинке) и POP (картинка вне картинки)

Видеомикшер имеет функцию 2хPIP, которая позволяет накладывать 2 дополнительных окна на выход PGM, размер и положение этих окон можно регулировать. Кроме того, пользователь может использовать функцию POP для наложения двух экранов одинакового размера на выход PGM.

Наложение логотипа

Пользователь может добавить логотип с USB-накопителя в PGM. Размер и положение логотипа можно регулировать, а изображение логотипа может быть в формате PNG, JPG, BMP и т.д.

Управление медиа ресурсами

Видеомикшер имеет мощную встроенную функцию управления мультимедиа с 39 предустановленными шаблонами. Пользователь также может импортировать изображение с USB-накопителя, или захватить и сохранить изображение скриншота SDI1, SDI2, HDMI3, HDMI4, Clean PGM или PGM.

Микширование звука / AFV

Возможно микширование 2 встроенных аудиоканалов из HDMI и 2 SDI, а также 2 внешних аналоговых аудиосигналов (микрофонный/линейный уровень) в выход PGM. Пользователь может включать / выключать или регулировать громкость и задержку звука для каждого канала независимо. Кроме того, 2 встроенных аудиоканала HDMI и 2 SDI могут быть в режиме AFV.

Программное обеспечение для управления от ПК

Бесплатное программное обеспечение для управления от ПК можно загрузить с веб-сайта. Пользователь может удаленно управлять всеми настройками устройства с помощью управляющего программного обеспечения, включая эффекты перехода, настройки звука, настройки мультиэкрана и управление мультимедиа и т.д.

Широкая область применения

Видеомикшер может широко использоваться в различных сферах, таких как виртуальная студия, спортивные трансляции, образование, церковь, интернет, концерты и так далее.

Основные характеристики:

2 входа HDMI и 2 входа 3G-SDI с автоматическим детектированием формата сигнала

2×HDMI PGM выхода,1×HDMI multiview выход, 1×USB type-C выход

Все выходы настраиваются и назначаются

Выход USB для захвата и стриминга программы с помощью ПК или смартфона Android

Наглядный экран multiview и статуса

Первичный кеинг: яркостной, цветовой кеинги, два окна «картинка в картинке»(PIP) и «картинка вне картинки» (POP)

Вторичный кеинг и наложение логотипа (LOGO)

Варианты переходов: ручкой T-bar/ Auto/ Cut; различные эффекты перехода: WIPE(11×2 вариантов) / микширование (MIX)/ затемнение (DIP)

Микшер аудио: вложенные аудиоканалы сигналов 2xSDI и 2xHDMI и 2-канальные входы MIC/ line; настраиваемая задержка звука

Библиотека медиа: 39 шаблонов по умолчанию, 16 импортированных изображений, 16 захваченных изображений, 2 генератора цветного фона

Порт локальной сети (LAN) для дистанционного управления с компьютера

Режимы FTB/ MUTE/ STILL/ GPIO для внешней сигнализации

Характеристики:

Модель видеомикшера: AVMATRIX HVS0403U

Функции

Переходы: T-Bar/AUTO/ CUT

T-Bar/AUTO/ CUT Эффекты: Wipe (11×2 patterns)/ Mix/ DIP/ Still(freeze)/ MUTE/ FTB

Wipe (11×2 patterns)/ Mix/ DIP/ Still(freeze)/ MUTE/ FTB Компоновка: 2 шаблона окна Multiview (6 окон контроля видео и меню состояния)

2 шаблона окна Multiview (6 окон контроля видео и меню состояния) Типы прокеивания: Первичный кеинг: яркостной (Luma Key ×1)/ по цвету (Chroma Key) ×1/ картинка в картинке PIP ×2/ POP, Вторичный кеинг: DSK ×1/ Logo ×1

Первичный кеинг: яркостной (Luma Key ×1)/ по цвету (Chroma Key) ×1/ картинка в картинке PIP ×2/ POP, Вторичный кеинг: DSK ×1/ Logo ×1 Аудио микшер: HDMI ×2, SDI×2 и MIC/ Line level ×2;

HDMI ×2, SDI×2 и MIC/ Line level ×2; Задержка аудио: 0-500ms

Медиа: Изображения по умолчанию: 39 предустановленных шаблонов, Локальные изображения: до 16 импортированных изображений, Захваченные изображения: до 16 изображений

Изображения по умолчанию: 39 предустановленных шаблонов, Локальные изображения: до 16 импортированных изображений, Захваченные изображения: до 16 изображений Внутренние генераторы: Генератор шаблонов ×1, Цветовые генераторы ×2

Входы

Входы видео: HDMI type-A ×2, SDI×2

HDMI type-A ×2, SDI×2 Входы аудио: MIC/ Line level (3.5mm stereo audio) ×2

MIC/ Line level (3.5mm stereo audio) ×2 Порт USB: USB type-A ×1(для USB диска для импорта изображений или апгрейда ПО устройства)

USB type-A ×1(для USB диска для импорта изображений или апгрейда ПО устройства) Порт LAN: LAN×1 (используется только для управления через ПК)

Выходы:

HDMI type-A PGM ×2

HDMI type-A Multiview ×1

USB2.0 type C ×1 (Streaming on PC)

Назнач. SDI 1~2, HDMI3~4,PGM, Clean PGM, PVW, Color bar, Multiview

Передача данных

Tally: DB-15 ×1

Поддерживаемые стандарты

HDMI входные стандарты:

1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98 1080i 50/ 59.94/ 60 720p 60/ 59.94 /50/ 30/ 25/ 24 576i 50, 576p 50, 480p 59.94/ 60, 480i 59.94/ 60

Стандарты HDMI выхода PGM: 1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50

1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50 Стандарты HDMI выхода Multiview: 1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50

1080p 60/ 59.94/ 50/ 48/ 47.95/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98; 1080i 60/ 59.94/ 50 Цветовое пространство HDMI: RGB/ YUV

SDI входные стандарты:

1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080psF 30/29.97/25/24/23.981080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC

Цветовое пространство SDI YUV

YUV USB выход: MJPG, Up to 1080p 60

Прочие параметры

Питание Широкий диапазон напряжений: 7~24 В; Мощность потребления:12Вт (12В 1A)

Широкий диапазон напряжений: 7~24 В; Мощность потребления:12Вт (12В 1A) Разъём питания DC 12V ×1

DC 12V ×1 Размеры (ДхШхГ) 244.5×143.2×44.5 мм

244.5×143.2×44.5 мм Вес 1019.6 г

1019.6 г Температура: Рабочая: 20℃~60℃, Хранения: -30℃~70℃

Комплектация: