Описание

AVMATRIX HVS0402U – мультиформатный 4-канальный видеомикшер с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе. Он поддерживает различные функции, включая коммутацию видео, микширование аудио, выходы PGM / multiview / Aux, различные эффекты перехода, Chroma Key, Luma, DSK, LOGO, PIP / POP, библиотеку медиафайлов, встроенный генератор цвета и т.д. Входы поддерживают мультиформатность сигналов, формат вывода PGM может быть назначен, для совместимости с различным оборудованием.

Устройство поддерживает потоковое воспроизведение выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Пользователь также может настроить различные параметры и быстро импортировать или экспортировать конфигурацию для различных сценариев. Это мощный и профессиональный видеомикшер.

Масштабирование и многооконность

Видеомикшер на входе поддерживает множество форматов, включая сигналы НОМI 1080p, 1080i, 720р, 576i0 и 480p. А 2 НDМI выхода могут использоваться в качестве AUX выхода, которые можно назначить как источник видеосигнала НDМI 1-4, PVW, PGM или Clean PGM, а выходной сигнал может быть масштабирован. Кроме того, сигнал со всех камер, а также состояние/меню настроек можно наблюдать через многооконный мониторинг.

USB выход для потокового вещания

Видеомикшер подключается к компьютеру с Windows 7/8/10 или Mac OS через USB-выход и позволяет использовать программы OBS, PotPlayer, VMix и т.д. для осуществления потоковой трансляции на различных стриминговых платформах. Источником видео через USB выход может быть не только PGM сигнал, но и НDМI1, НDМI2, НDМI3, НDМI4, PVW или Clean PGM сигнал.

Хромакей/Люмакей

Видеомикшер поддерживает функции Chorma Key и Luma Key, которые удобны для объединения (наслоения) двух изображений или видеопотоков вместе на основе цветовых тонов синего/зеленого и черного цветов фона при съемках в виртуальной студии или проведении прямых трансляций. Кроме того, пользователь может выбрать точный источник цвета с помощью функции Key Sourse, регулировать порог (Clip) и качество (Gain key) яркостного кеинга.

Эффекты перехода

Видеомикшер предоставляет различные эффекты и типы переходов на выбор пользователя, включая WIPE (11 паттернов), DIP, MIX. Доступны два типа управления переходами: без эффекта (CUT) и с эффектами в автоматическом (AUTO) или ручном (T-Bar) режиме.

2хPIP («картинка в картинке») и POP («картинка вне картинки»)

Видеомикшер позволяет образовать два дополнительных окна на PGM выходе при использовании функции PIP (Picture in picture – «картинка в картинке»), при этом размер и положение дополнительных окон можно регулировать. Кроме этого, доступна функция POP (Picture out of picture – «картинка вне картинки»), которая позволяет разделить изображение на два одинаковых по размеру окна.

Наложение логотипа

Видеомикшер позволяет пользователю импортировать файлы с графическими логотипами используя USB-накопитель. Размер, положение и прозрачность логотипа можно регулировать, поддерживаются форматы png, jpg, gif, ppm, pbm, tif, jps, tga.

Широкие медиа возможности

Видеомикшер имеет встроенную систему управления медиафайлами, доступно 49 предустановленных изображений. Пользователь также может импортировать изображение с флэш-накопителя USB, или захватить изображение экрана с сигнала НDМI1, НDМI2, НDМI3, НDМI4, Clean PGM или PGM.

Аудиомикшер/AFV

Видеомикшер позволяет комбинировать 4 вложенных аудиосигнала НDМI и 2 внешних аналоговых аудиосигнала (микрофонный/линейный) на PGM-выходе. Пользователь может включать/выключать, регулировать громкость или задержку звука для каждого аудиоисточника независимо. Кроме того, для каждого вложенного аудиосигнала из 4 каналов НDМI может быть включен режим AFV (Аудио следует за видео).

ПО для управления

Для управления устройством через ПК используется бесплатное программное обеспечение, которое можно скачать с сайта. Пользователь может удаленно управлять всеми настройками устройства, включая эффекты перехода, конфигурацию звука, настройки многоракурсности, управление медиа и т.д.

Характеристики: