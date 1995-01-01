Описание

Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер

Захват по USB и потоковая передача

Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.

Множество интерфейсов

Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.

Эффект перехода

Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.

Аудиомикшер

Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.

Функции и эффекты

Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню. Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.

Переходы CUT и AUTO

Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор.

Удаленное управление от ПК

Простое управление всеми настройками и операциями устройства с помощью управляющего программного обеспечения, включая переходы, настройку звука и управление мультимедиа и т.д.

Неограниченные области применения

4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.

Основные характеристики:

Входы 1-3: HDMI, вход 4: HDMI/DP

Выходы: HDMI PGM×2, HDMI мультиэкран×1, USB type-C×1, LAN×1

USB Type-C для захвата видео (UVC)

Функция PIP, регулируемый размер и положение окна

Аудиомикшер: микрофонный вход 3,5 мм / RCA / HDMI

Переходы AUTO/CUT и эффекты MIX/FADE/WIPE

Интерфейс GPIO для сигнализации в реальном времени

FTB для экстренных ситуаций

Характеристики:

Модель HVS0401U

Интерфейсы

Вход видео: IN1÷In3: HDMI type A x3; IN4: HDMI type A/Display Port x1

IN1÷In3: HDMI type A x3; IN4: HDMI type A/Display Port x1 Выход видео: PGM: HDMI type A x2; Multiview: HDMI type A x1

PGM: HDMI type A x2; Multiview: HDMI type A x1 USB захват: USB type C x1;

Вход аудио: MIC/Line x2 (3,5 мм аудио); RCA x2 (стерео аудио)

MIC/Line x2 (3,5 мм аудио); RCA x2 (стерео аудио) Выход Tally: DB-15 x1

DB-15 x1 Вход питания: DC 12 В x1

Функции

Функции: Стоп-кадр/Скорость перехода/MUTE/Audio follows Video/Аудио микшер

Стоп-кадр/Скорость перехода/MUTE/Audio follows Video/Аудио микшер Переходы: AUTO/CUT/WIPE/MIX/FADE/FTB

AUTO/CUT/WIPE/MIX/FADE/FTB Компоновки экрана: Картинка в картинке, мультиэкран

Форматы видео