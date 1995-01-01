Видеомикшер AvMatrix HVS0401U, компактный, 4CH, HDMI/DP, USB
Код товара : УТ-00073388
Артикул : 30198
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер
Захват по USB и потоковая передача
Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.
Множество интерфейсов
Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.
Эффект перехода
Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.
Аудиомикшер
Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.
Функции и эффекты
Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню. Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.
Переходы CUT и AUTO
Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор.
Удаленное управление от ПК
Простое управление всеми настройками и операциями устройства с помощью управляющего программного обеспечения, включая переходы, настройку звука и управление мультимедиа и т.д.
Неограниченные области применения
4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.
Основные характеристики:
- Входы 1-3: HDMI, вход 4: HDMI/DP
- Выходы: HDMI PGM×2, HDMI мультиэкран×1, USB type-C×1, LAN×1
- USB Type-C для захвата видео (UVC)
- Функция PIP, регулируемый размер и положение окна
- Аудиомикшер: микрофонный вход 3,5 мм / RCA / HDMI
- Переходы AUTO/CUT и эффекты MIX/FADE/WIPE
- Интерфейс GPIO для сигнализации в реальном времени
- FTB для экстренных ситуаций
- Модель HVS0401U
- Вход видео: IN1÷In3: HDMI type A x3; IN4: HDMI type A/Display Port x1
- Выход видео: PGM: HDMI type A x2; Multiview: HDMI type A x1
- USB захват: USB type C x1;
- Вход аудио: MIC/Line x2 (3,5 мм аудио); RCA x2 (стерео аудио)
- Выход Tally: DB-15 x1
- Вход питания: DC 12 В x1
- Функции: Стоп-кадр/Скорость перехода/MUTE/Audio follows Video/Аудио микшер
- Переходы: AUTO/CUT/WIPE/MIX/FADE/FTB
- Компоновки экрана: Картинка в картинке, мультиэкран
Форматы видео
- 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/23,976
- 1080i 50/59,94/60
- 720p 60/59,94/50/30/25/24
- 576i 50, 576p 50, 480p 59,94/60, 480i 59,94/60
Входные разрешения PC HDMI/DP:
- 2560x1600, 2048x1152,1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900,
- 1400x1050,1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x960,1280x800, 1280x768,
- 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
- Разрешения выхода HDMI PGM: 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50
- Разрешения выхода HDMI Multiview: 1080p 60
- Цветовое пространство HDMI: RGB/YCbCr
- Захват через USB порт: MJPG, разрешение до 1080p60
- Питание: ≤ 18 Вт (12 В 1,5 А)
- Рабочая температура: -10˚С÷60˚С
- Температура хранения: -30˚С ÷ 70˚С
- Габариты: 238.5 х 140.4 х 43.5 мм
- Вес: 785 г
- Вес с упаковкой: 1500 г.
Комплектация:
- Видеомикшер HVS0401U
- Блок питания (12V 2A)
- USB кабель (тип A-C)
- Разъём Tally (DB-15)