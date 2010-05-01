Описание

Прямая трансляция через Ethernet

Порт LAN поддерживает потоковую передачу IP по протоколу RTMP, что позволяет пользователям транслировать видео в прямом эфире на такие платформы, как YouTube, Skype, Twitch и др. через порт LAN в превосходном качестве с упрощенными настройками.

Захват по USB и потоковая передача

Благодаря встроенному выходу USB Type-C пользователи могут подключать микшер к компьютеру через USB capture output и использовать программное обеспечение, такое как OBS, PotPlayer или VMix, для прямой трансляции на Youtube, Twitter и других платформах.

Интегрированный рекордер

Микшер оснащен встроенным устройством записи на USB или SD-карту для PGM-видео, которое может быть записано на USB-диск или SD-карту. Нет необходимости во внешнем рекордере. Пользователи могут осуществлять потоковую передачу и запись одновременно. Разрешение записи - до 1080p60, битрейт кодирования - до 32 Мбит/с. Формат кодирования поддерживает H.264 / H.265, формат файла - MP4 / TS.

Элементы управления на Web-странице

Устройством легко управлять через IP-адрес, без установки дополнительного программного обеспечения. Информацию о состоянии устройства, настройках кодирования, параметрах потока, записи и системных настройках можно легко просматривать и изменять прямо на Web-странице.

Множество интерфейсов

Видеомикшер оснащен различными интерфейсами. Благодаря входам HDMI / DP, выходам PGM, выходу мультиэкрана, аудиовходам, интерфейсам потоковой передачи и портам записи в небольшом корпусе этот микшер позволяет создавать впечатляющие программы.

Эффект перехода

Микшер выполняет эффекты перехода MIX/FADE/WIPE. Существует 3 скорости перехода для автоматического перехода. Пользователь также может использовать CUT для достижения мгновенного переключения.

Аудиомикшер

Поддержка 3-канального микширования звука с настройками громкости для каждого канала. Также с отключением звука (MUTE) в экстренных ситуациях.

Функции и эффекты

Микшер поддерживает эффект PIP («картинка в картинке»), который может накладывать дополнительный экран на выходе PGM. Положение и размер окна настраивается через меню. Эффект FTB используется в экстренных случаях, выполняет затемнение в черное. Эффект STILL для получения стоп-кадра изображения на выходе PGM.

Переходы CUT и AUTO

Реализует простое немедленное переключение (CUT) или автоматический переход (AUTO) между сигналами Program и Preview. Имеет три уровня скорости перехода на выбор. Неограниченные области применения 4-канальный видеомикшер может широко использоваться на различных выездных мероприятиях, таких как спортивные трансляции, в виртуальных студиях, в сфере образования, во время церковных служб, в интернет вещании, на концертах и в многих других ситуациях.

Особенности:

Входы 1-3: HDMI, вход 4: HDMI/DP

Выходы: HDMI PGM×2, HDMI мультиэкран×1, USB type-C×1, LAN×1

Порт локальной сети для потоковой передачи RTMP и обновления

USB-диск / SD-карта для записи PGM

USB Type-C для захвата видео (UVC)

Функция PIP, регулируемый размер и положение окна

Аудиомикшер: микрофонный вход 3,5 мм / RCA / HDMI

Переходы AUTO/CUT и эффекты MIX/FADE/WIPE

Интерфейс GPIO для сигнализации в реальном времени

FTB для экстренных ситуаций

Характеристики:

Модель: HVS0401E

Интерфейсы

Вход видео: IN1÷In3: HDMI type A x3; IN4: HDMI type A/Display Port x1

IN1÷In3: HDMI type A x3; IN4: HDMI type A/Display Port x1 Выход видео: PGM: HDMI type A x2; Multiview: HDMI type A x1

PGM: HDMI type A x2; Multiview: HDMI type A x1 USB захват: USB type C x1; Стриминг и управление от ПК: LAN x1

Вход аудио: MIC/Line x2 (3,5 мм аудио); RCA x2 (стерео аудио)

MIC/Line x2 (3,5 мм аудио); RCA x2 (стерео аудио) Выход Tally: DB-15 x1

DB-15 x1 Вход питания: DC 12 В x1

Стриминг и запись

Битрейт кодирования: 2/4/8/12/16/24/32 Мбит/с

2/4/8/12/16/24/32 Мбит/с Регулирование битрейта: CBR/VBR

CBR/VBR Протокол потока: RTMP

RTMP Форматы носителя для записи: SD-карта: FAT32/exFAT; USB-диск: FAT32/exFAT/NTFS

SD-карта: FAT32/exFAT; USB-диск: FAT32/exFAT/NTFS Форматы записи: MP4/TS

MP4/TS Энкодер: H.265/H.264 High/ H.264 Main/ H.264 Base

H.265/H.264 High/ H.264 Main/ H.264 Base Сегментирование файлов записи: 1/5/10/20/30/60/90 мин.

Функции

Функции: Стоп-кадр/Скорость перехода/MUTE/Audio follows Video/Аудио микшер

Стоп-кадр/Скорость перехода/MUTE/Audio follows Video/Аудио микшер Переходы: AUTO/CUT/WIPE/MIX/FADE/FTB

AUTO/CUT/WIPE/MIX/FADE/FTB Компоновки экрана: Картинка в картинке, мультиэкран

Прочие параметры Питание: ≤ 14,4 Вт (12 В 1,2 А)

≤ 14,4 Вт (12 В 1,2 А) Рабочая температура: -10˚С÷60˚С

-10˚С÷60˚С Температура хранения: -30˚С ÷ 70˚С

-30˚С ÷ 70˚С Габариты: 238.5 х 140.4 х 44.5 мм

238.5 х 140.4 х 44.5 мм Вес: 968.3 г

968.3 г Вес с упаковкой: 1365.8 г Форматы видео Разрешения выхода HDMI PGM: 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50

1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50 Разрешения выхода HDMI Multiview: 1080p 60

1080p 60 Цветовое пространство HDMI: RGB/YCbCr

RGB/YCbCr Захват через USB порт: MJPG/H.265/H.264, разрешение до 1080p60 Входные форматы HDMI: 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98/23,976 1080i 50/59,94/60 720p 60/59,94/50/30/25/24 576i 50, 576p 50, 480p 59,94/60, 480i 59,94/60 Входные разрешения PC HDMI/DP: 2560x1600, 2048x1152,1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1400x1050,1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x960,1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480

Комплектация: