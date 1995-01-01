Волоконно-оптический удлинитель AvMatrix FE1121, 3G-SDI, для передачи сигнала на расстояние до 20 км
Код товара : УТ-00073396
Артикул : 30000
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.
Передача до 20 км
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 20 км.
Модуль SFP с разъемом LC
В волоконном удлинителе используется конструкция SFP с возможностью горячего подключения и LC-разъемом. Вы можете заменить модуль в любое время и в любом месте. Он предназначен для передачи данных со скоростью от 50 Мбит/с до 3 Гбит/с, совместим с SFP MSA, SFF-8472 и SMPTE 297M 2006. В комплект уже входят модули SFP (приемник и передатчик).
- Показатели дальности передачи сигнала 1080P (20 км) указаны для комплекта модулей для симплексного одномодового (Single-mode) волокна на длину волны 1310nm.
- Оптическая мощность передатчика: -2.3dBm, чувствительность приемника: -16dBm
- Максимальная пропускная способность: 3 Гбит/с
Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI
Компенсация потерь на входе SDI и восстановление сигнала на выходах SDI для максимальной передачи до 120 м для 3G и 140 м для HD-SDI. Это обеспечивает качественную передачу и улучшает показатели глазковой диаграммы, а также обеспечивает полную совместимость с форматами 3G уровней A и B.
Основные характеристики:
- Дальность передачи 20 км
- Поддержка 3 Гбит уровня A и уровня B (все форматы)
- Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC
- Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI
- 3G-SDI вход и проходной выход на передатчике
- Два выхода 3G-SDI на приемнике
- SDI вход с автоматическим переключением SD, HD и 3G
- USB-источник питания
- Модель: AVMATRIX FE1121 3G-SDI
- Вход видео SDI передатчика: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) ×1
- Проходной SDI выход передатчика: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) х1
- Оптический выход передатчика: SFP модуль с LC разъемом х1
- Оптический вход приемника: SFP модуль с LC разъемом х1
- Выход видео SDI приемника: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) х2
Оптические модули:
- SFP module: Hot-pluggable
- Connector style: LC
- Fiber type: Single-mode
- Optical wavelength: 1310nm
- Max. bandwidth: 13Gbps
- Optical transmit power: -2.3dBm
- Receiver sensitivity: -16dBm
- Максимальная дистанция передачи в одномодовом режиме: 20 км (12.5 миль) для сигнала 3G (1080P)
- Оптические стандарты: SMPTE 297M 2006
Стандарты SDI:
- 3 Gbit Level A & level B
- SMPTE 259M, SMPTE 292M,
- SMPTE 424M, SMPTE 296M,
- SMPTE 274M, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
- Автопереключение SDI: SD/HD/3G-SDI на входе
- Скорость передачи SDI: SD/HD/3G-SDI
- SDI цветовое пространство: YUV, RGB
- Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 120м для 3G-SDI
- Аудио в SDI: Поддерживает 16 встроенных каналов звука
- Питание: Micro USB
- Потребляемая мощность: Передатчик: 1.5 Вт, Приемник: 1.5 Вт
- Диапазон напряжения: DC 3.3-5В
- Рабочая температура: 0℃~60℃
- Температура хранения: -10℃~70℃
- Относительная влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 71 х 41 х 23 мм
- Вес: 200 г+200 г
- Передатчик волоконно-оптический FE1121-TX (3G-SDI)
- Приемник волоконно-оптический FE1121-RX (3G-SDI)
- Блок питания 5V специальный – 2 шт
- USB кабель – 2 шт
- Монтажный кронштейн – 2 шт