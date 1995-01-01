Описание

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 1080p со звуком и метаданными, а также поддерживает уровни A и B SDI интерфейса. Он оснащен проходным SDI-выходом для передатчика и двумя SDI-выходами приемника и поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI. Многомодовое волокно также можно использовать, но на более коротких расстояниях.

Передача до 20 км

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 3G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 20 км.

Модуль SFP с разъемом LC

В волоконном удлинителе используется конструкция SFP с возможностью горячего подключения и LC-разъемом. Вы можете заменить модуль в любое время и в любом месте. Он предназначен для передачи данных со скоростью от 50 Мбит/с до 3 Гбит/с, совместим с SFP MSA, SFF-8472 и SMPTE 297M 2006. В комплект уже входят модули SFP (приемник и передатчик).

Показатели дальности передачи сигнала 1080P (20 км) указаны для комплекта модулей для симплексного одномодового (Single-mode) волокна на длину волны 1310nm. Оптическая мощность передатчика: -2.3dBm, чувствительность приемника: -16dBm Максимальная пропускная способность: 3 Гбит/с

Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI

Компенсация потерь на входе SDI и восстановление сигнала на выходах SDI для максимальной передачи до 120 м для 3G и 140 м для HD-SDI. Это обеспечивает качественную передачу и улучшает показатели глазковой диаграммы, а также обеспечивает полную совместимость с форматами 3G уровней A и B.

Основные характеристики:

Дальность передачи 20 км

Поддержка 3 Гбит уровня A и уровня B (все форматы)

Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC

Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI

3G-SDI вход и проходной выход на передатчике

Два выхода 3G-SDI на приемнике

SDI вход с автоматическим переключением SD, HD и 3G

USB-источник питания

Характеристики:

Модель: AVMATRIX FE1121 3G-SDI

Интерфейсы

Вход видео SDI передатчика: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) ×1

SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) ×1 Проходной SDI выход передатчика: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) х1

SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) х1 Оптический выход передатчика: SFP модуль с LC разъемом х1

SFP модуль с LC разъемом х1 Оптический вход приемника: SFP модуль с LC разъемом х1

SFP модуль с LC разъемом х1 Выход видео SDI приемника: SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) х2

Поддерживаемые стандарты

Оптические модули:

SFP module: Hot-pluggable Connector style: LC Fiber type: Single-mode Optical wavelength: 1310nm Max. bandwidth: 13Gbps Optical transmit power: -2.3dBm Receiver sensitivity: -16dBm

Максимальная дистанция передачи в одномодовом режиме: 20 км (12.5 миль) для сигнала 3G (1080P)

20 км (12.5 миль) для сигнала 3G (1080P) Оптические стандарты: SMPTE 297M 2006

Стандарты SDI:

3 Gbit Level A & level B SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 296M, SMPTE 274M, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Автопереключение SDI: SD/HD/3G-SDI на входе

SD/HD/3G-SDI на входе Скорость передачи SDI: SD/HD/3G-SDI

SD/HD/3G-SDI SDI цветовое пространство: YUV, RGB

YUV, RGB Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 120м для 3G-SDI

Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 120м для 3G-SDI Аудио в SDI: Поддерживает 16 встроенных каналов звука

Прочие параметры

Питание: Micro USB

Micro USB Потребляемая мощность: Передатчик: 1.5 Вт, Приемник: 1.5 Вт

Передатчик: 1.5 Вт, Приемник: 1.5 Вт Диапазон напряжения: DC 3.3-5В

DC 3.3-5В Рабочая температура: 0℃~60℃

0℃~60℃ Температура хранения: -10℃~70℃

-10℃~70℃ Относительная влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры: 71 х 41 х 23 мм

71 х 41 х 23 мм Вес: 200 г+200 г

Комплектация: