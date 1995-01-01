Описание

Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 4K60 со звуком и метаданными.

В комплекте 1 передатчик и 1 приемник, передает на расстояние до 10 км, максимальная пропускная способность 12 Гбит/с. Автоматическое переключение SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G/12G-SDI. Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 10 км.

Основные характеристики:

12G / 6G / 3G-SDI вход и проходной выход на передатчике

Два выхода 12G-SDI на приемнике

Поддерживает полосу пропускания до 12G

Вход SDI с автоматическим опознаванием SD, HD, 3G, 6G, 12G-SDI

Дальность передачи 10 км

Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC

Компенсация потерь восстановление сигнала SDI

USB порт - источник питания

Характеристики:

Модель: AVMATRIX FE1121 3G-SDI

Интерфейсы

Вход видео SDI передатчика: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) ×1

Проходной SDI выход передатчика: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) х1

Оптический выход передатчика: SFP модуль с LC разъемом х1

Оптический вход приемника: SFP модуль с LC разъемом х1

Выход видео SDI приемника: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) х2

Поддерживаемые стандарты

Оптические модули:

SFP module: Hot-pluggable Connector style: LC Fiber type: Single-mode Optical wavelength: 1310nm Max. bandwidth: 12Gbps Optical transmit power: -4dBm Receiver sensitivity: -12dBm

Максимальная дистанция передачи в одномодовом режиме: 10 км (6.2 мили) для сигнала 12G (4K)

10 км (6.2 мили) для сигнала 12G (4K) Оптические стандарты: SMPTE 297M

Стандарты SDI:

SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M

Автопереключение SDI: SD/HD/3G/12G-SDI на входе

SD/HD/3G/12G-SDI на входе Скорость передачи SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI

SD/HD/3G/6G/12G-SDI SDI цветовое пространство: YUV, RGB

YUV, RGB Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 60м для 12G-SDI

Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 60м для 12G-SDI Аудио в SDI: Поддерживает 32/16 встроенных каналов звука

Прочие параметры