Волоконно-оптический удлинитель AvMatrix FE1121-12G, SDI, для передачи сигнала на расстояние до 10 км
Код товара : УТ-00073397
Артикул : 29999
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI представляет собой комплект из передатчика и приемника, поддерживающий одномодовые LC симплексные волоконные линии. Это устройства в миниатюрном исполнении, которые поддерживает все форматы SDI с разрешением до 4K60 со звуком и метаданными.
В комплекте 1 передатчик и 1 приемник, передает на расстояние до 10 км, максимальная пропускная способность 12 Гбит/с. Автоматическое переключение SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G/12G-SDI. Волоконно-оптический удлинитель FE1121 12G-SDI поддерживает одномодовые LC симплексные волоконные линии длиной до 10 км.
Основные характеристики:
- 12G / 6G / 3G-SDI вход и проходной выход на передатчике
- Два выхода 12G-SDI на приемнике
- Поддерживает полосу пропускания до 12G
- Вход SDI с автоматическим опознаванием SD, HD, 3G, 6G, 12G-SDI
- Дальность передачи 10 км
- Оптоволоконный передатчик и приемник SFP/ LC
- Компенсация потерь восстановление сигнала SDI
- USB порт - источник питания
- Модель: AVMATRIX FE1121 3G-SDI
Интерфейсы
- Вход видео SDI передатчика: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) ×1
- Проходной SDI выход передатчика: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) х1
- Оптический выход передатчика: SFP модуль с LC разъемом х1
- Оптический вход приемника: SFP модуль с LC разъемом х1
- Выход видео SDI приемника: SD/HD/3G/12G-SDI (75Ω BNC) х2
Поддерживаемые стандарты
- SFP module: Hot-pluggable
- Connector style: LC
- Fiber type: Single-mode
- Optical wavelength: 1310nm
- Max. bandwidth: 12Gbps
- Optical transmit power: -4dBm
- Receiver sensitivity: -12dBm
- Максимальная дистанция передачи в одномодовом режиме: 10 км (6.2 мили) для сигнала 12G (4K)
- Оптические стандарты: SMPTE 297M
- SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082,
- SMPTE 259M, SMPTE 292M,
- SMPTE 296M, SMPTE 424M-B,
- ITU-R BT.656, ITU-R BT.601,
- SMPTE 274M, SMPTE 425M
- Автопереключение SDI: SD/HD/3G/12G-SDI на входе
- Скорость передачи SDI: SD/HD/3G/6G/12G-SDI
- SDI цветовое пространство: YUV, RGB
- Компенсация потерь и восстановление сигнала SDI: Есть, вход и выход SDI обеспечивают максимальную производительность до 60м для 12G-SDI
- Аудио в SDI: Поддерживает 32/16 встроенных каналов звука
- Питание: Micro USB
- Потребляемая мощность: Передатчик: 1.5 Вт, Приемник: 1.5 Вт
- Диапазон напряжения: DC 3.3-5В
- Рабочая температура: 0℃~60℃
- Температура хранения: -20℃~70℃
- Относительная влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры: 71 х 41 х 23 мм
- Вес: 200 г+200 г