Накамерный монитор Atomos Shinobi 7, 10 бит, Full HD, HDR (уцененный)
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Описание
Яркий монитор Atomos Shinobi 7 с диагональю 7" и поддержкой HDR. Компактный дизайн позволяет разместить устройство на любой камере. Благодаря яркости 2000 нит Shinobi 7 не теряет читаемость даже на улице в ясный день – вы все равно увидите все аспекты изображения, а поддержка сигнала в формате до 4Kp60 через HDMI или и 2Kp60 через SDI позволяет Shinobi 7 выступать в качестве режиссерского монитора, монитора ассистента оператора, программным или превью-дисплеем, а также монитором для записи блогов – без оператора.
Профессиональные интерфейсы и кросс-конверсия
С входными и выходными интерфейсами HDMI и SDI монитор Atomos Shinobi 7 подходит для любого съемочного процесса. С возможностью cross-преобразования из HDMI в SDI и из SDI в HDMI, а также масштабирования сигнала из 4K в HD вы сможете легко интегрировать HDMI-камеры в SDI-рабочий процесс и наоборот, без необходимости приобретения дополнительных конвертеров.
Невероятный HDR
Экран Shinobi 7 отображает потрясающие 10+ ступеней динамического диапазона в реальном времени из сигналов Log / PQ / HLG. В сочетании с нашими уникальными функциями мониторинга HDR, монитор Shinobi 7 упрощает съемку в Log и HDR.
Загружаемые 3D LUT профили
Помимо преобразования Log в HDR, вы также можете использовать свои собственные пользовательские LUT (профили изображения). Загружайте до восьми настраиваемых LUT через слот для SD-карты и переключайтесь между ними, чтобы прямо во время съемки иметь представление, как будет выглядеть низкоконтрастное Log изображение после обработки.
Лучшее от операционной системы AtomOS 10
Shinobi 7 использует платформу AtomOS 10 и содержит обширный набор инструментов мониторинга, вызываемых по касанию сенсорного дисплея. Он включает инструменты для фокусировки, кадрирования и выставления экспозиции, в том числе фокус-пикинг, увеличение области (zoom in), зебру, ложные цвета, рамки изображения, границы безопасной области изображения SMPTE Safe Area, волны, RGB parade, вектороскоп и другие видеоскопы.
Бесперебойная работа
Два разъема для аккумуляторов типа NP-F с возможностью горячей замены (без выключения монитора) позволяют работать весь день. DC-разъем с фиксацией позволяет подключаться к розеткам на съемочной площадке. Кроме того, можно воспользоваться дополнительным кабелем DC to D-Tap для питания в полевых условиях от аккумуляторных батарей высокой емкости типа V-Mount, Gold Mount и других.
Управление камерой
Дополнительный кабель Atomos USB-C to Serial Port (ATOMCAB018) дает вам прямое управление всеми настройками меню на камерах Z Cam E2, так что вы можете сосредоточиться на красивом изображении и выполнять динамические настройки диафрагмы, баланса белого, угла затвора и ND-фильтров.
Характеристики
- Вес без батареи: 577 г
- Габариты: 198×133×39 мм
- Монтажные точки: 2 гнезда под винт 1/4"-20, (1 сверху, 1 снизу)
- Совместимые батареи: типа NP-F
- Время работы от батареи:
- 5200mAh — до двух часов
- 7800mAh — до трех часов
- Вход постоянного тока: DC с резьбовой фиксацией от 6.2V до 16.8V
- Диагональ: 7"
- Разрешение: 1920×1080
- Плотность PPI: 325
- Глубина цвета: 10 бит (8+2 FRC)
- Яркость экрана: 2200 нит
- Соотношение сторон: 16:9
- Цветовая гамма: REC709
- Поддержка LUT-таблиц: 3D LUT (.cube format)
- Поддержка калибровки: Atomos Calibrator с Xrite i1 Display Pro / Plus (продается отдельно)
- Down-масштабирование 3D LUT: На сквозной выход — только HD
- 3D LUT 50/50: Да
- Режимы мониторинга: Native / HLG / PQ / 3D LUT
- Преобразование HDR на выходе: HLG / PQ
- Гамма: Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Olympus OM-Log, Lecia L-Log
- Цветовой диапазон: BT2020, DCI P3, PDCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3. cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide GamutRec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut
- SDI: 1 x 3G SDI, до 2k p60
- HDMI: 1 x HDMI 2.0, до 4Kp60
- Глубина цвета: 8 / 10 бит
- Субдискретизация: YCbCr 420 и 422
Видеовыходы
- SDI: 1 x 3G SDI, до 2k p60
- HDMI: 1 x HDMI 2.0, до 4Kp60
- HDMI to SDI: Да
- SDI to HDMI: Да
- HDMI: 2 канала 24-bit 48kHz
- SDI: 8 каналов 24-bit 48kHz
- Выход под наушники: 3.5 мм стерео
- 4K DCI: HDMI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
- 4K UHD: HDMI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
- 2K DCI 2046×1080: SDI: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
- FHD 1920×1080 Progressive: HDMI and SDI: 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p
- FHD 1920×1080 Interlaced: 50/59.94/60i
- 1280×720p: 50/59.94/60p
- Форма волны (осциллограф): да, 3 размера, перемещаемое положение на экране
- Гистограмма: яркостная или RGB
- RGB парад: да, 3 размера, перемещаемое положение на экране
- Вектороскоп: да, 2 размера, перемещаемое положение на экране
- 1x Zoom: да, отображение пикселей 1:1 для 4К
- 2x Zoom: да
- 4x Zoom: да
- Фокус пикинг: да, изменяемые цвет / порог
- Ложные цвета: да
- Зебра: да, настраиваемый порог
- Изолированный канал: только синий
- Рамки кадра: 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3, 9:16, 1:1, 191:1, 4:5
- Безопасные зоны: да
- Сетки кадрирования: 9 вариантов
- Дезанаморфирование: 1.25x 1.33x , 1.5x ,1.8x ,2x
- Переворот экрана: по вертикали / по горизонтали
- SD-карта для загрузки LUTs и обновления прошивки
- Serial 2.5mm jack: через кабель ATOMCAB018
- USB: Управление функциями камеры (появится с будущими обновлениями)
- RJ-45: Управление функциями камеры (появится с будущими обновлениями)
- Shinobi 7"
- Сетевой блок питания
- Инструкция