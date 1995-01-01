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Объектив Aputure Spotlight Lens 26° для прожекторной насадки

Код товара:УТ-00055103
Артикул:Spotlight Lens (26 degree)

Товар не найден

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Описание

Сменный объектив для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount, которая может использоваться с одним из трех объективов: 19°, 26° или 36°. От установленного объектива зависит угол луча и размер светового пятна. Благодаря использованию высококачественного минерального оптического стекла Aputure удалось добиться того, что у прожекторного луча отсутствует сколь-нибудь заметная цветная кромка (1 мм на дистанции 5 м), а также почти не изменяется температура белого: отклонения в пределах +/- 200 К.

Таблица освещенности и размеров светового пятна для осветителей Aputure LS C120D II и C300D:

Дистанция Моноблок Объектив 19° Объектив 26° Объектив 36°
1 м C120D II 62200 лк / 25 см 37500 лк / 42 см 19620 лк / 60 см
C300D 60000 лк / 25 см 46600 лк / 42 см 32500 лк / 60 см
3 м C120D II 6280 лк / 42 см 3620 лк / 66 см 2175 лк / 90 см
C300D 5970 лк / 42 см 4910 лк / 66 см 3250 лк / 90 см
5 м C120D II 2283 лк / 154 см 1280 лк / 220 см 772 лк / 300 см
C300D 2300 лк / 154 см 1872 лк/ 220 см 1270 лк / 300 см
10 м C120D II 554 лк / 314 см 318 лк / 440 см 197 лк / 600 см
C300D 569 лк / 314 см 498 лк / 440 см 333 лк / 600 см