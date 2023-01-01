Объектив Aputure Spotlight Lens 26° для прожекторной насадки
Код товара : УТ-00055103
Артикул : Spotlight Lens (26 degree)
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Сменный объектив для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount, которая может использоваться с одним из трех объективов: 19°, 26° или 36°. От установленного объектива зависит угол луча и размер светового пятна. Благодаря использованию высококачественного минерального оптического стекла Aputure удалось добиться того, что у прожекторного луча отсутствует сколь-нибудь заметная цветная кромка (1 мм на дистанции 5 м), а также почти не изменяется температура белого: отклонения в пределах +/- 200 К.
Таблица освещенности и размеров светового пятна для осветителей Aputure LS C120D II и C300D:
|Дистанция
|Моноблок
|Объектив 19°
|Объектив 26°
|Объектив 36°
|1 м
|C120D II
|62200 лк / 25 см
|37500 лк / 42 см
|19620 лк / 60 см
|C300D
|60000 лк / 25 см
|46600 лк / 42 см
|32500 лк / 60 см
|3 м
|C120D II
|6280 лк / 42 см
|3620 лк / 66 см
|2175 лк / 90 см
|C300D
|5970 лк / 42 см
|4910 лк / 66 см
|3250 лк / 90 см
|5 м
|C120D II
|2283 лк / 154 см
|1280 лк / 220 см
|772 лк / 300 см
|C300D
|2300 лк / 154 см
|1872 лк/ 220 см
|1270 лк / 300 см
|10 м
|C120D II
|554 лк / 314 см
|318 лк / 440 см
|197 лк / 600 см
|C300D
|569 лк / 314 см
|498 лк / 440 см
|333 лк / 600 см