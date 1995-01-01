Сменный объектив для прожекторной насадки Aputure Spotlight Mount, которая может использоваться с одним из трех объективов: 19°, 26° или 36°. От установленного объектива зависит угол луча и размер светового пятна. Благодаря использованию высококачественного минерального оптического стекла Aputure удалось добиться того, что у прожекторного луча отсутствует сколь-нибудь заметная цветная кромка (1 мм на дистанции 5 м), а также почти не изменяется температура белого: отклонения в пределах +/- 200 К.

Таблица освещенности и размеров светового пятна для осветителей Aputure LS C120D II и C300D: