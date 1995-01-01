Описание

Всенаправленный софтбокс Aputure Space Light. Space Light является общим названием всенаправленных осветителей, которые обеспечивают равномерное заполнение светом больших площадей для съемки нескольких человек или вообще массовых сцен. Такие осветители часто используются на больших площадках (например, в съемочных ангарах). Вы можете использовать Space Light и в обычных помещениях: если потолок окрашен и создает ненужные цветные оттенки, или если потолок расположен слишком высоко. И не только в качестве верхнего, но и в качестве бокового заполняющего света.

Space Light создает очень естественный, равномерно распределенный во все стороны свет. Он выполнен из прочной парашютной ткани, поэтому прослужит вам годы и годы. В комплекте есть съемный боковой рефлектор, который позволяет ограничивать угол освещения Благодаря байонету Bowens его можно использовать с широким диапазоном осветителей, в том числе со всеми моделями серии Light Storm.

С осветителем Light Storm C120D (120 Вт) Space Light обеспечивает такой уровень освещенности: 1800 люкс на расстоянии 0.5 м, 740 лк на 1 м, 270 лк на 2 м.