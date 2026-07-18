Быстросъёный зажим Aputure Quick Release Clamp (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095584 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/27 Код товара: УТ-00095584 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/27 Тип аксессуара студийное оборудование Все характеристики Aputure Quick Release Clamp Код товара: 160584 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: зажим

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара студийное оборудование Описание Aputure Quick Release Clamp Код товара: 160584 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: зажим

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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