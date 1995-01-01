Шторки Aputure Nova P300c Barn Doors
Код товара:УТ-00051180
Артикул:Nova P300c Barn Doors
Товар не найден
Описание
Прочные алюминиевые шторки для светодиодной панели Aputure Nova P300c позволяют ограничить падение света, придать ему необходимую форму, вплоть до узкой полоски. Легко устанавливаются, надежно фиксируются и быстро снимаются с осветителя при необходимости сменить световой модификатор. Особенностью этих шторок являются съемные тканевые шоры, которые предотвращают проникновение даже самых незначительных лучей света в зазоры между лепестком шторки и рамой осветителя. Для удобства хранения и транспортировки в комплекте идет плотная тканевая сумка.
- Размеры (в сложенном виде): 43.5 х 28.5 х 3.3 см
- Размеры (в сумке): 50 х 34.5 х 6 см
- Вес: 1.79 кг шторки + 0.64 кг сумка