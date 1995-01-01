Прочные алюминиевые шторки для светодиодной панели Aputure Nova P300c позволяют ограничить падение света, придать ему необходимую форму, вплоть до узкой полоски. Легко устанавливаются, надежно фиксируются и быстро снимаются с осветителя при необходимости сменить световой модификатор. Особенностью этих шторок являются съемные тканевые шоры, которые предотвращают проникновение даже самых незначительных лучей света в зазоры между лепестком шторки и рамой осветителя. Для удобства хранения и транспортировки в комплекте идет плотная тканевая сумка.